Les investissements déclarés dans les activités de service ont baissé de 5,9%, passant de 538,3 MD (millions de dinars) à 506,8 MD entre 2024 et 2025 (de janvier à juin 2025), selon le “Bulletin de Conjoncture” publié par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) pour le 1e semestre 2025.

Entre janvier et juin 2025, le nombre de projets déclarés ont diminué de 14,6%, à 5134 projets. Le nombre d’emplois à créer s’est replié de 17,3% a atteint 15 004 postes.

Au cours du premier semestre 2025, les intentions d’investissement dans les activités de services totalement exportateurs ont atteint un montant de 2,9 MD, avec un total de 188 projets et 427 emplois déclarés.

Les investissements déclarés dans les activités de service par des Tunisiens durant le premier semestre de l’année 2025, représentent 92% du total des investissements déclarés. Le nombre de projets à participation étrangère est de 556 projets contre 769 projets durant la même période de l’année2024, soit une baisse de 27,7%. Les investissements de ce type de projets ont atteint 41,1 MD au cours du premier semestre 2025 contre 51,1 MD durant la même période de l’année 2024, soit une diminution de 19,4%. Ces projets permettront la création de 2 514 postes d’emplois contre 3 225 durant la même période de l’année 2024 (soit -22%).

Durant le premier semestre de l’année 2025, l’investissement déclaré a atteint 100,8 MD dans les services connexes à l’industrie, le nombre de projets est de 2 759 unités, et le nombre des emplois y afférents est de 5 977 postes.

Lire aussi: