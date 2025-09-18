La balance commerciale alimentaire a enregistré, au cours des huit premiers mois de l’année 2025, un excédent de 683,2 MD contre un excédent de 1605,6 MD durant le même période de l’année précédente, selon une note sur la “Balance commerciale alimentaire à fin août 2025, publiée jeudi, par l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI).

Le taux de couverture a atteint ainsi 115,7% contre 135,5% à fin août 2024.

En termes de valeur, les exportations alimentaires ont enregistré une baisse de 18%, alors que les importations ont baissé de 3,9%. La régression observée résulte, principalement, d’une part, de la diminution des exportations de l’huile d’olive (-29,2%), des dattes (-12,0%) et des produits de la pêche (-4,1%), et, ceci malgré la baisse des importations des céréales (-19,8%), de sucre (-45,1%) et des huiles végétales (-4,8%).

Le prix moyen à l’exportation de l’huile d’olive a chuté à 12,83 DT/kg, enregistrant une diminution de 52,3% par rapport à l’année précédente.

A contrario, les prix à l’exportation ont augmenté de 5,1% pour les produits de la pêche, de 2,6% pour les dattes, de 13,4% pour les tomates et de 24,9% pour les agrumes par rapport à la même période de l’année précédente.

Pour ce qui est des prix à l’importation des produits céréaliers, ils ont baissé de 16,1% pour le blé dur et de 2,5% pour le blé tendre, tandis qu’ils ont augmenté de 6,5% pour l’orge et de 9,7% pour le maïs.

Le prix du sucre a également chuté de 23,7%, alors que les prix des huiles végétales ont augmenté de 15,7% et ceux du lait et des dérivés de 13,1%.