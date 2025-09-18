Un protocole d’exécution des opérations d’accompagnement technique du programme “PEEB COOL” a été signé, mercredi, à Tunis, entre l’Agence Nationale de Maîtrise d’Energie (ANME) et l’Agence Allemande de Coopération Internationale (GIZ).

Cet accord constitue l’un des piliers essentiels du programme “PEEB COOL”, financé par l’Agence Française de Développement (AFD), le Fonds Vert pour le Climat (GCF) et la GIZ. Ce programme vise à accompagner la transition vers des bâtiments écologiques sobres en énergie, notamment au niveau du parc immobilier du secteur public, indique l’ANME.

L’accord a été signé par le Directeur Général de l’ANME, Nafaa Baccari et la Représentante résidente de la GIZ en Tunisie, en présence du Directeur de l’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment et coordinateur national du programme, Abdelkader Baccouche ainsi que de plusieurs cadres de l’ANME et de la GIZ.

Ledit accord s’inscrit dans le cadre de de la mise en œuvre des mesures approuvées lors du Conseil ministériel du 24 décembre 2024 relatif au renforcement de la sécurité énergétique et de l’indépendance énergétique du pays, et en particulier celle concernant la généralisation du Programme de Transition Énergétique dans les institutions publiques.