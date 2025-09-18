La première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions 2025-2026 s’est poursuivie mercredi soir avec plusieurs affiches marquées par des victoires nettes et des surprises.

PSG et Bayern lancent parfaitement leur campagne

Le Paris Saint-Germain a parfaitement entamé son parcours européen. À domicile, les Parisiens ont balayé l’Atalanta Bergame sur le score sans appel de 4 à 0. Une victoire qui leur permet de prendre immédiatement la tête du classement général grâce à une différence de buts favorable.

Dans le même temps, le Bayern Munich s’est imposé 3-1 face à Chelsea. Les Bavarois confirment ainsi leur statut de prétendants en dominant une équipe londonienne encore en rodage.

Liverpool s’impose, l’Inter prend le dessus à Amsterdam

À Anfield, Liverpool a dû batailler mais a fini par l’emporter 3-2 contre l’Atlético Madrid. Un match spectaculaire où l’intensité a été au rendez-vous.

De son côté, l’Inter Milan est allé chercher un succès précieux en déplacement. Les Italiens se sont imposés 2-0 sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam, confirmant leur solidité défensive.

Matchs nuls en Grèce et à Prague

Deux rencontres se sont soldées par des résultats vierges de vainqueur. L’Olympiakos et Pafos FC n’ont pas réussi à se départager (0-0), tandis que le Slavia Prague et Bodoe/Glimt se sont quittés sur un nul spectaculaire (2-2).

Les résultats de mardi

La veille, le Real Madrid avait dominé l’Olympique de Marseille (2-1) dans une rencontre accrochée. La Juventus et Dortmund avaient offert un match spectaculaire conclu sur un nul (4-4). Tottenham, Benfica, le PSV Eindhoven et l’Athletic Bilbao étaient également sur le terrain. À noter la victoire surprise du Qarabag en déplacement face à Benfica (2-3).

Le classement après la première journée

Au terme de ces deux soirées européennes, huit équipes comptent trois points et occupent les premières places du classement. Le PSG est leader grâce à sa différence de buts (+4), suivi par l’Union Saint-Gilloise, le Bayern Munich, Arsenal, l’Inter Milan, Qarabag, Liverpool et le Real Madrid.

Derrière, plusieurs cadors restent à zéro point, à l’image du FC Barcelone, de Manchester City ou encore de Naples, qui n’ont pas encore disputé leur premier match. À l’inverse, des clubs comme Chelsea, l’Ajax ou l’Atlético Madrid doivent déjà réagir après une entrée en matière compliquée.