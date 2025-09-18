Mercredi 17 septembre 2025 a été une journée historique pour BNA Assurances qui a présenté sa première communication financière devant un parterre d’analystes financiers, de journalistes et en présence des représentants des actionnaires et du DG de la Bourse de Tunis.

Le défi a été relevé et les efforts déployés par, dans un premier temps par Skander Naija qui a dirigé la compagnie pendant 4 ans et Faker RAIS, Directeur Général de BNA Assurances depuis juin 2025 ont été récompensés.

BNA Assurance amorce sereinement son décollage dans un environnement fortement concurrentiel. En 4 ans, devenue actionnaire majoritaire de ce qui fût “Assurances Ami” a retrouvé une stabilité financière, s’est doté d’une gestion solide a fait preuve d’une transparence exemplaire dans les comptes et a mis en place un plan de croissance crédible qui lui a permis une introduction en Bourse réussie. Les temps des équilibres financiers fragiles, des déficits sont désormais dépassés, BNA Assurances remonte la pente sûrement et paisiblement.

Ce mercredi, les résultats intermédiaires de la société au 30 juin 2025 ont été dévoilés. L’événement, marqué par la présence d’actionnaires, d’analystes et de partenaires institutionnels, est une une nouvelle étape dans le renforcement de la transparence et de la gouvernance de l’entreprise.

Le représentant des actionnaires a rappelé le chemin parcouru depuis la première communication financière de la compagnie en 2021. « Depuis, la société n’a arrêté de progresser, portée par une vision claire et une stratégie ambitieuse », a-t-il souligné, exprimant la confiance des investisseurs.

Des résultats financiers solides au premier semestre 2025

Le bilan officiel de la compagnie fait état d’un résultat net bénéficiaire de 7,2 millions de dinars à fin juin 2025, contre 6,8 millions un an plus tôt. Le chiffre d’affaires progresse de manière significative, atteignant 93,4 millions de dinars, en hausse de 9,3 millions par rapport au 30 juin 2024. Les sinistres décaissés, y compris les frais de gestion directs, restent stables à 49,9 millions de dinars, confirmant la bonne maîtrise des risques techniques.

« Ces résultats traduisent la solidité de nos fondamentaux et l’efficacité de nos orientations stratégiques. » — Faker Rais

Parallèlement, les placements financiers ont enregistré une croissance notable de 21,6 millions de dinars, portée par la stabilisation des réglementations et une meilleure maîtrise des charges. « Ces résultats traduisent la solidité de nos fondamentaux et l’efficacité de nos orientations stratégiques », a déclaré Faker Rais, insistant sur la volonté de l’entreprise d’améliorer la rentabilité de la branche automobile tout en diversifiant son portefeuille vers d’autres segments par le biais de la bancassurance.

L’introduction en bourse : un tournant

L’introduction de BNA Assurances à la cote permanente de la Bourse de Tunis est une avancée stratégique majeure. Elle s’inscrit dans une démarche de transparence accumulée et d’ouverture vers de nouveaux investisseurs. « Nous sommes convaincus que cette cotation renforcera la visibilité de nos titres et consolidera la confiance de nos partenaires financiers », a indiqué le DG, qui voit dans ce processus une opportunité historique pour la compagnie.

Pour rappel, en 2023, BNA Assurances a renforcé sa solidité financière grâce à une gestion rigoureuse de ses actifs. La trésorerie est passée de 0,2 MD en 2022 à 2,5 MD, tandis que les placements nets ont progressé de 3 %, atteignant 475,7 MD. Le revenu des placements a suivi la même tendance, passant de 31,8 MD en 2022 à 36,7 MD en 2023.

Synergies avec le Groupe BNA : un levier de croissance

Un autre axe mis en avant : les synergies avec la maison-mère, la Banque Nationale Agricole (BNA). En combinant expertise bancaire et assurantielle, BNA Assurances entend élargir sa base de clientèle et offrir des solutions intégrées.

Trois avantages sont mis en avant : une meilleure couverture des besoins des clients, l’accès au réseau national de la BNA, une efficacité opérationnelle renforcée. Cette logique de bancassurance, déjà amorcée, constitue l’un des piliers du plan de transformation engagé depuis 2019, centré sur la structuration de la compagnie et l’optimisation de ses ressources.

Un environnement réglementaire en évolution

Les dirigeants de BNA Assurances ont également rappelé les récentes évolutions réglementaires qui impactent le secteur.

Parmi elles : Règlement n°01/2025 sur l’encadrement des pratiques commerciales, Règlement n°02/2025 sur la digitalisation des échanges de données avec le Comité Général des Assurances, Règlement n°03/2025 encadrant l’externalisation des services liés à l’exécution des contrats, ainsi que la modification du règlement n°01/2021, introduisant un nouveau rapport prospectif de solvabilité.

« Nous sommes convaincus que cette cotation renforcera la visibilité de nos titres et consolidera la confiance de nos partenaires financiers. »

S’y ajoutent des mesures fiscales de la loi de finances 2025, telles que la taxe de 1% sur les primes émises pour financer le Fonds de protection sociale des travailleuses agricoles, et de nouvelles obligations déclaratives pour les compagnies d’assurances.

Une ambition affirmée pour l’avenir

Les dirigeant de BNA Assurances, ont dans leurs différentes interventions, réaffirmé leur engagement à construire une entreprise « durable, responsable et tournée vers l’avenir ».

M. Rais a insisté sur les valeurs de performance, d’éthique et de transparence comme fondements de cette trajectoire.

BNA Assurances est aussi décidée à renforcer sa couverture risque pour les agriculteurs. Objectif stabiliser le secteur rural, développer de nouveaux marchés d’assurance et soutenir la croissance économique des communautés agricoles, ce qui est bénéfique à long terme.

Avec une croissance maîtrisée, une stratégie d’intégration avec le Groupe BNA et une présence renforcée sur le marché boursier, BNA Assurances semble armée pour consolider sa position et relever les défis d’un secteur en pleine mutation.

Amel Belhadj Ali

Chiffres clés 7,2 MD — Résultat net au 30 juin 2025, en hausse par rapport à 6,8 MD en 2024.

— Résultat net au 30 juin 2025, en hausse par rapport à 6,8 MD en 2024. 93,4 MD — Chiffre d’affaires au 1er semestre 2025 (+9,3 MD en un an).

— Chiffre d’affaires au 1er semestre 2025 (+9,3 MD en un an). 49,9 MD — Montant des sinistres décaissés, stable.

— Montant des sinistres décaissés, stable. 21,6 MD — Croissance des placements financiers en 2025.

— Croissance des placements financiers en 2025. 52,13 % — Participation de la BNA dans AMI Assurances après l’augmentation de capital.

La participation du groupe BNA à AMI Assurances est passée de 26 % en 2021 à plus de 50 % du capital social de l’assureur. L’augmentation de capital a permis à la BNA de devenir l’actionnaire majoritaire, avec une participation de 52,13 %. L’opération a porté sur l’émission de 46,4 millions d’actions nouvelles à un prix de 2 dinars tunisiens chacune, pour un montant global de 92,8 millions de dinars. Le Comité Général des Assurances a autorisé la BNA à dépasser le seuil de 50 %, jusqu’à un plafond de 50,5 %, et le Conseil du Marché Financier (CMF) a dispensé la banque de l’obligation de lancer une offre publique d’achat (OPA) pour les actions restantes.