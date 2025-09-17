Le ministre de la santé Mustapha Ferjani a examiné au cours d’un entretien, mercredi, avec les responsables de l’entreprise HUGEL Korea, leader dans le secteur de la biopharmacie, les moyens de renforcer la coopération en matière de production, de distribution, de recherches cliniques et de formation médicale, en marge de sa participation à la 4e édition du sommet mondial de la Biotechnologie (World Bio Summit 2025) qui se tient les 16 et 17 septembre courant à Seoul.

Au cours de cette réunion, le ministre de la santé a souligné que la Tunisie a acquis une grande expérience dans les spécialités de chirurgie esthétique, de dermatologie et dans le domaine du tourisme médical.

“Cette expérience conforte la position de la Tunisie en tant que plateforme modèle à même de renforcer la coopération avec l’entreprise HUGEL, vers les marchés Africains et Européens”, a-t-il précisé.