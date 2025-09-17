Récemment primé à la 82e Mostra de Venise, le film candidat de la Tunisie aux Oscars 2026 “The Voice Of Hind Rajab” (La voix de Hind Rajab), vient d’être choisi comme film d’ouverture du Festival du film de Doha, au Qatar, et de clôture du Festival international du film du Caire (CIFF), en Egypte qui auront lieu respectivement, au mois de novembre 2025.

La projection de Doha et du Caire font « suite au récent triomphe du film à la 82ème Mostra de Venise où il a remporté le prestigieux Lion d’argent – Grand Prix du jury, l’une des distinctions les plus prestigieuses au monde”, comme s’est indiqué dans le communiqué publié mercredi sur le site de CIFF.

Ecrit et réalisé par Kaouther ben Hania, “The Voice Of Hind Rajab” est un docufiction lauréat du Lion d’argent, Grand Prix du jury, et de six prix parallèles à la 82ème Mostra de Venise où il fait sa première mondiale.

Après Venise, il a été également sélectionné dans d’autres festivals cet automne, notamment le Festival du film de Toronto, le Festival de San Sébastien et le Festival du Film de Londres.

Sortie nationale de “The Voice Of Hind Rajab” ce mercredi 17 septembre

Après son avant-première tunisienne le mercredi dernier 10 septembre, « La voix de Hind Rajab» sort dans plusieurs salles tunisiennes, à partir d’aujourd’hui, mercredi 17 septembre.

Il est à rappelé que son avant-première, au Cinéma le Colisée à Tunis, s’est déroulée le jour de départ de La Global Soumoud Flotilla du Port de Sidi BouSaïd à Tunis vers Gaza en présence d’un grand nombre de s Tunisiens aux alentours de ce port de plaisance situé en banlieue nord de Tunis. Le départ de la Flotille, largement médiatisé, a été finalement reporté pour le vendredi 12 septembre.

Sa première africaine aura lieu le 21 novembre prochain au Caire, à l’occasion de la 46ème édition de CIFF qui se déroulera du 12 au 21 novembre 2025. Le Festival international du film du Caire est le plus ancien festival de cinéma du monde arabe, d’Afrique et du Moyen-Orient qui bénéficie d’une reconnaissance internationale.

La sortie de ce film ressuscitant l’histoire d’une fillette, six ans, tuée à Gaza en 2024, coïncide avec une période de forte mobilisation internationale en solidarité avec la bande de Gaza assiégée. L’annonce de sa sélection à Doha et au Caire, a été faite sur les sites de ces deux prestigieux festivals d’envergure arabe internationale, en cette semaine coïncidant avec sa sortie nationale.

Doha Film Institute : « un drame puissant mêlant fiction et documentaire »

Le Doha Film Institute (DFI) a annoncé, mardi, que “le Festival du Film de Doha 2025 (20-28 novembre), s’ouvrira avec The Voice of Hind Rajab de la réalisatrice plusieurs fois primée Kaouther Ben Hania, marquant ainsi un début puissant pour attirer l’attention du Qatar sur le cinéma mondial”, peut-on lire sur le site du DFI.

“Récipiendaire du programme de bourses de l’Institut, ce film profond capture les derniers instants d’une enfant innocente, Hind Rajab, dont la voix a secoué la conscience du monde. L’histoire de Hind n’est pas seulement celle d’une perte inimaginable, c’est un témoignage de courage, un rappel du coût humain du silence et un appel à la compassion qui transcende les frontières”, souligne l’Institut qatari.

Rappelons que cette coproduction tuniso-française de Tanit Films, Film4 Productions et Film Four a bénéficié d’une bourse d’aide du Fonds d’encouragement à la création littéraire et artistique au ministère tunisien des Affaires Culturelles.

Le DFI décrit « un drame puissant mêlant fiction et documentaire, inspiré de faits réels bouleversants. Il raconte l’histoire de Hind Rajab, une fillette palestinienne de six ans qui s’est retrouvée piégée dans une voiture sous les bombardements intensifs à Gaza après avoir perdu sa famille. Au cours de ces moments déchirants, Hind a lancé un appel désespéré aux services d’urgence de la Croix-Rouge palestinienne, tandis que les équipes de secours luttaient pour obtenir un passage sûr pour l’atteindre. À l’aide de l’enregistrement audio réel de l’appel, le film offre une expérience cinématographique saisissante qui illumine le silence, la peur et l’attente, transformant la voix de l’enfant en un symbole universel de l’innocence face à la violence ».

En choisissant ce film puissant pour ouvrir le festival, DFI affirme encore “sa croyance dans le cinéma comme une force capable de percer l’indifférence, de porter des voix à travers les continents et de nous rappeler notre humanité commune. Cette sélection reflète la mission de l’Institut de défendre la vérité, de donner une voix à ceux qui ne sont pas entendus et d’affronter avec audace les réalités qui façonnent notre monde”.

Hussein Fahmy : The Voice of Hind Rajab « est une œuvre profondément émouvante »

“Le Festival international du film du Caire est fier d’annoncer que le film The Voice of Hind Rajab de la célèbre cinéaste tunisien Kaouther Ben Hania a été sélectionné comme film de clôture de la 46ème édition du festival “, peut-on encore lire sur le site du festival Cairote.

“Le film a été largement acclamé par la critique et une ovation debout de plus de vingt minutes, cimentant son statut de l’une des réalisations cinématographiques les plus importantes de l’année”, a-t-on encore souligné.

Le président du festival, Hussein Fahmy, a déclaré : « La présentation de The Voice of Hind Rajab comme film de clôture de l’édition de cette année reflète la profonde conviction du festival dans le rôle du cinéma dans la défense des causes humaines, au premier rang desquelles la cause palestinienne. C’est une œuvre profondément émouvante qui démontre comment l’art peut servir de voix pour la justice et la liberté ».

Le directeur artistique Mohamed Tarek a ajouté : « La sélection du film de Kaouther Ben Hania pour la clôture du festival, célèbre le rôle du cinéma arabe dans la transmission de la voix de la Palestine au monde et réaffirme que le cinéma peut être un pont qui unit les peuples et préserve notre mémoire commune ».

Le candidat de la Tunisie aux 96èmes Academy Awards, a été décrit par les critiques occidentaux comme « le film le plus puissant et le plus urgent du festival de cette année ». Des stars hollywoodiennes de renom comme Brad Pitt, Joaquin Phoenix et Rooney Mara soutiennent fortement ce film en tant que producteurs exécutifs.

Lors de sa projection, en avant-première à la Mostra de Venise, le film de la réalisatrice multiprimée, -porté par un casting composé d’acteurs et actrices palestiniens : Amer Hlehel, Clara Khoury, Motaz Malhees et Saja Kilani- , a reçu une standing ovation de 23 minutes. Des drapeaux palestiniens ont été brandis et des slogans scandés dont le fameux « Libre Palestine » devenu un hymne mondial pour la paix et la justice dans les territoires Palestiniens occupés.

A travers ce huis clos de 89 minutes, un appel à l’urgence de la situation humanitaire dans la bande de Gaza est lancé. Son écho s’est fait entendre à Venise, Tunis, Toronto, Saint- Sébastien et résonnera bientôt à Londres, au Caire et à Doha

Par Fatma Chroudi