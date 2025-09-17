La production d’olives de table dans le gouvernorat de Zaghouan a enregistré, au cours de la saison agricole 2025-2026, une augmentation significative estimée à environ 42% par rapport à la saison précédente,

selon les données du commissariat régional au développement agricole (CRDA), il s’agit du taux le plus élevé atteint au cours de la dernière décennie dans ce secteur, grâce aux précipitations importantes enregistrées durant le premier trimestre de l’année en cours.

Le chef de département de la production végétale au CRDA, Fraj El Hichri, a précisé à l’Agence TAP que la production d’olives de table pour cette saison est estimée à environ 2 840 tonnes, dont 2 760 tonnes issues des oliveraies irriguées, contre 2 000 tonnes lors de la saison dernière.

Il a ajouté que la récolte des olives de table a débuté il y a environ une semaine, soulignant que le nombre d’arbres producteurs s’élève actuellement à environ 180 mille, répartis sur 1 100 hectares, dont 800 ha d’oliveraies irriguées.

Il a également noté que cette variété a connu, ces dernières années, un développement en termes de superficies plantées, en raison de la forte demande des consommateurs.

De son côté, le membre du bureau exécutif de l’Union régionale de l’agriculture (URAP), Mohamed Ben Khalifa, a appelé les structures concernées à intervenir pour fixer un prix plafond des olives, en adéquation avec le coût de production et préservant le pouvoir d’achat du citoyen.