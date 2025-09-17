Le gouvernement a fixé le stock de régulation du lait frais stérilisé au titre de l’année 2025, à 19,7 millions de litres, et la période de haute lactation s’étale du 1er mars à 31 août 2025, en vertu d’un arrêté conjoint des ministres de l’Industrie, de l’Agriculture, des Finances et du Commerce

Publié dans le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) n°113 de l’année 2025, cet arrêté fixe la période de bénéfice des centrales laitières de la prime de stockage du lait frais stérilisé pour l’année 2025, durant la période du 1er mars au 31 décembre 2025, selon la même source.

Le stock de régulation du lait frais stérilisé est fixé conformément au décret n° 658 de l’année 1999, amendé et complété dans les textes annexes, notamment le décret n° 4031 de l’année 2013, daté du 20 septembre 2013, article 1er et article 7 bis.