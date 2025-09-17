Au terme d’une séance de bourse dynamique, Le TUNINDEX s’est envolé de 1,06 % à 12 344,21 points.

Sur le front des échanges, le volume transigé sur la séance a été bien garni, de l’ordre de 19,7 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse “Tunisie Valeurs”.

Le titre ATTIJARI BANK s’est offert la plus forte hausse de la séance. L’action de la banque s’est bonifiée de 5,1% à 62,000 D. La valeur a drainé un flux de 970 mille dinars sur la séance.

Le titre ATL a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action du leaseur a signé une avancée de 4,8 % à 6,280 D. La valeur a amassé des échanges de 93 mille dinars sur la séance.

Le titre SAM a accusé la plus forte baisse de la séance. Dans un volume limité de 80 mille dinars, l’action a enregistré une régression de –6% à 6,020 D.

Le titre SOTIPAPIER a terminé la semaine sur une note morose. L’action du producteur du papier Kraft et Test Liner a reculé de –5,7 % à 2,670 D dans un volume modeste de 51 mille dinars.

Le titre UNIMED a chapeauté le palmarès des échanges. L’action a clôturé la séance sur une note d’optimisme (+2,6 % à 8,720 D), en alimentant le marché avec des capitaux de 9,4 MD dinars.