Des produits alimentaires impropres à la consommation ont été saisis récemment au Kef lors d’opérations de contrôle menées par les équipes de l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) et de la police municipale.

Selon un communiqué publié ce mercredi sur la page officielle de l’Instance, il s’agit de 207 kg d’haricots, 68 kg de pickles, 82 bouteilles d’eau de rose, de fleur d’oranger et de géranium, ainsi que 19 boîtes de café instantané.

D’après la même source, ces produits impropres à la consommation ont été saisis pour différents motifs, notamment l’expiration des dates de péremption, la présence d’insectes et le non-respect des conditions de sécurité sanitaire lors du stockage et de l’exposition des produits. Des procès-verbaux ont été établis à l’encontre des contrevenants, ajoute le communiqué.