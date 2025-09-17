Le volume des investissements déclarés à l’échelle nationale, tous secteurs confondus, s’est établi à 3 920,1 millions de dinars (MD), entre janvier et juillet 2025, en progression de 12,1% par rapport à la même période de 2024, confirmant ainsi une dynamique mensuelle positive, d’après le rapport sur les Investissements déclarés en chiffres-juillet 2025, publié, mercredi, par l’Instance Tunisienne de l’Investissement (TIA).

Sur les sept premiers mois de l’année 2025, les investissements déclarés devraient générer environ 53 198 opportunités d’emploi, en hausse de 7,2% par rapport à la même période de l’année précédente. Les opérations de création ont représenté 70% des investissements déclarés, soit 2 740,5 MD et vont générer 85% des emplois déclarés (45 469 postes).

Représentant 37% du total des investissements déclarés et 40% des emplois projetés, le secteur industriel confirme son rôle central dans l’économie tunisienne au cours des sept premiers mois de 2025. Il a, toutefois, enregistré une baisse de 12,7% des investissements déclarés, tandis que les emplois à créer ont légèrement progressé de 0,6 %.

Avec 855,2 MD d’investissements (22% du total) et 24463 emplois à créer (46% du total), le secteur des services confirme sa deuxième place dans l’économie tunisienne. Cette performance s’accompagne d’une augmentation de 25 % des investissements, ainsi que d’une hausse de 14,4% du nombre d’emplois déclarés.

Le secteur agricole occupe la troisième place avec 731,9 MD d’investissements (18% du total), générant 5846 postes d’emplois. Ce résultat marque un recul de 6,3% par rapport à la même période 2024.

Avec 434,3 MD d’investissements déclarés, le tourisme se classe en quatrième position, attirant 15% du total des investissements déclarés ce qui va permettre la création de 1350 postes d’emploi.

Le secteur des énergies renouvelables a enregistré 307 MD d’investissements déclarés, soit 8% du total.

Les dix premiers gouvernorats de Tunisie en termes de volume d’investissement déclaré (tous secteurs confondus) ont concentré plus de 72% du total des investissements déclarés. Le gouvernorat de Tunis arrive en tête du classement et se distingue par une part importante de 11 % des investissements déclarés (415,3 MD), suivi par les gouvernorats de Nabeul (383,2 MD), Kairouan (360,5 MD), Jendouba (333,6 MD), Gabès (306,8 MD), Sfax (275,5 MD), Ben Arous (237,7 MD), Bizerte (204,3 MD), Monastir (157,4 MD ) et Sousse (134,6 MD).

Les investissements déclarés dans les zones de développement régional se sont établis à 1859,7 MD, soit 47%, du total des investissements déclarés. Cinq projets d’intérêt national (PIN) (projet dont le coût d’investissement est supérieur ou égal à 50 MD ou qui permet la création de minimum 500 emplois sur 3 ans ou 200 emplois pour les titulaires de diplôme supérieur), ont été déclarés, pour un montant total de 868,1 MD, soit 22% du volume global des investissements déclarés. Ces projets vont permettre la création de 1619 postes d’emplois.

Les investissements entièrement tunisiens ont représenté 70% du total déclaré, tandis que les projets intégrant une participation étrangère ont atteint un volume de 1174,8 MD, soit 30 % du total. Ces derniers vont permettre la création de 11178 emplois, correspondant à 21 % de l’ensemble de l’emploi déclaré.