Le dinar tunisien s’est établi à 3,414 dinars pour un euro sur le marché bancaire, un niveau qu’il maintient depuis plus d’une semaine, selon les dernières données de la Banque centrale de Tunisie (BCT). Cette dépréciation de la monnaie locale face à l’euro constitue son deuxième plus haut niveau historique, équivalent à celui enregistré en juillet 2023.

Selon l’analyste financier Bassem Naïfer, cette évolution est principalement attribuable à la robustesse de l’euro sur les marchés internationaux et non à des pressions internes sur l’économie tunisienne. Il a précisé, dans une déclaration à la TAP, que les prévisions tablent sur un renforcement de l’euro face au dollar, porté par les anticipations d’une baisse prochaine des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Contrairement à certaines craintes, cette configuration est présentée comme globalement positive pour l’économie tunisienne. Naïfer a souligné que la majorité (78%) des recettes d’exportation et environ la moitié des recettes en devises sont libellées en euros, ce qui boostera ces revenus. Parallèlement, la baisse du dollar face au dinar, une appréciation de 8,4% depuis janvier, rend moins chères les importations essentielles comme le pétrole, l’énergie et les produits alimentaires, majoritairement facturés en dollars.

L’expert conclut que cette situation de change est favorable « à court terme », car elle permet « d’importer à moindre coût (en dollars) et d’exporter à des prix plus élevés (en euros) ».

Depuis le début de l’année, le dinar a perdu 2,8 % de sa valeur face à l’euro. Sur le marché bancaire au 15 septembre, un dollar américain s’échangeait pour 2,910 dinars.