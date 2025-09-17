Les entreprises allemandes en Tunisie affichent confiance et volonté d’investir, malgré des obstacles persistants

L’AHK Tunisie a présenté en septembre 2025 les résultats de son enquête annuelle sur la situation et les perspectives des entreprises allemandes en Tunisie.

L’édition 2025 révèle un bilan globalement positif. Ainsi, 73 % des entreprises interrogées prévoient de maintenir ou d’augmenter leurs investissements sur la période 2025–2026. Près de 84 % anticipent une croissance de leur activité et 69 % s’attendent à une situation économique stable ou en amélioration en 2026. Ces résultats traduisent une confiance maintenue des entreprises allemandes dans le site tunisien, même si la proportion d’optimistes sur l’évolution de la situation économique a reculé par rapport à 2024 (80 %).

La Tunisie, un pays attractif pour les investisseurs

Les entreprises soulignent plusieurs atouts qui renforcent l’attrait de la Tunisie comme destination d’investissement. « La proximité géographique avec l’Europe constitue un avantage majeur pour nos échanges commerciaux », indiquent de nombreux acteurs. D’autres insistent sur « la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée et compétitive, particulièrement dans les secteurs industriel et technologique ».

La Tunisie se positionne comme site d’investissement présentant une main-d’œuvre qualifiée ainsi que des coûts de production particulièrement compétitifs.

Des freins administratifs de plus en plus marqués

L’enquête met toutefois en évidence une montée des difficultés liées aux relations avec l’administration, les services douaniers et la Banque centrale de Tunisie notamment les questions autours du code des changes. La part des entreprises déclarant rencontrer des obstacles administratifs est passée de 45 % en 2024 à 75 % en 2025.

Un constat clair

Les résultats de cette enquête envoient un double signal : d’une part, la confiance renouvelée des entreprises allemandes envers la Tunisie comme destination d’investissement ; d’autre part, l’urgence de lever les entraves administratives qui empêchent les investisseurs de tirer pleinement profit des avantages et des opportunités qu’offre la Tunisie afin de renforcer la création d’emploi et de transfert de savoir-faire.

Vous souhaitez consulter l’enquête complète ? Rendez-vous sur notre site web : https://tunesien.ahk.de/fr/publications

Depuis 46 ans, l’AHK Tunisie œuvre pour la promotion des relations économiques tuniso allemandes et soutient ses 1 000 membres dans leurs activités internationales en tant qu’interlocuteur privilégié et représentant officiel de l’économie allemande en Tunisie.

La Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie) fait partie du réseau mondial des Chambres de commerce allemandes à l’étranger (AHK) avec 150 sites dans 93 pays. Sur la base d’une résolution du Bundestag allemand, les AHKs sont soutenues par le Ministère fédéral allemand de l’Economie et de l’Energie (BMWE) en coordination avec la Chambre Allemande de l’Industrie et du Commerce (DIHK).