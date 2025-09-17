La cheffe du Gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a présidé, mardi 16 septembre 2025, un Conseil ministériel consacré à l’examen de l’avancement des projets relatifs à la transition numérique de l’administration.

Selon un communiqué publié par la Présidence du Gouvernement, les travaux de ce Conseil s’inscrivent dans le cadre du suivi continu des résultats du Conseil des ministres tenu, le 24 mai 2025, portant sur le programme économique et social de l’État, dont la transition numérique de l’administration est l’un de ses axes.

La Cheffe du Gouvernement a souligné l’importance de la transition numérique afin de mettre en place une administration tunisienne moderne, affirmant qu’il s’agit d’un levier essentiel de l’économie nationale.

Cette transition numérique permet d’assurer la transparence des transactions entre l’administration et les bénéficiaires des prestations, d’améliorer la qualité des services administratifs fournis aux citoyens et aux entreprises économiques, de renforcer l’efficacité du travail administratif, et d’accroître la compétitivité de la Tunisie aux niveaux régional et international.

À une époque où la numérisation intégrale de l’administration est devenue fondamentale et nécessaire et non plus un choix, une priorité absolue doit être accordée aux projets de numérisation ayant un impact direct sur les intérêts des citoyens, des investisseurs et des entreprises économiques.

Cela permettra d’attirer les investissements, d’améliorer le climat des affaires, de stimuler la croissance économique et de simplifier les procédures administratives pour faciliter l’accès des citoyens aux services et suivre les évolutions mondiales. Les avantages de cette transition ne se limitent pas à la rapidité et à la transparence des services, mais contribuent également à lutter efficacement contre la corruption et à poursuivre les réformes radicales de l’administration, conformément aux orientations du Président de la République, Kaïs Saïed. Lors de ce Conseil des ministres, le ministre des Technologies de la Communication, Sofiene Hemissi , a passé en revue l’état d’avancement de la réalisation de plusieurs projets de transformation numérique à court terme. Le programme de transformation numérique pour la période 2025-2026 comporte 138 projets et s’articule autour de quatre axes majeurs avec les objectifs suivants :

1- La transformation numérique de l’administration : 99 projets avec trois objectifs : Développer les services à distance, généraliser l’interconnexion et accélérer le rythme de développement des systèmes d’information.

2- La promotion de l’économie numérique :18 projets avec six objectifs :

– Tirer profit des opportunités offertes par l’intelligence artificielle(IA). – La formation dans les domaines du numérique et le renforcement des capacités. –

Développer le commerce électronique. – Soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat. – Soutenir l’économie numérique. – Soutenir le paiement électronique et l’inclusion financière.

3- La protection du cyberespace national et le renforcement de la confiance numérique :

12 projets avec deux objectifs. Il s’agit de renforcer la cybersécurité et la confiance numérique. S’agissant du développement des infrastructures numériques, il s’agit de 9 projets et trois objectifs relatifs à la couverture totale des réseaux des communications, au développement des infrastructures ainsi que des celles (infrastructures) des communications avec l’administration. Le conseil ministériel a permis également d’aborder les mesures et solutions permettant de surmonter toutes les difficultés qui entravent la mise en œuvre d’un certain nombre de projets dans le domaine de la transformation numérique de l’administration, dans tous les ministères et structures publiques.

Les recommandations issues du conseil concernent l’intégration des projets numériques à la plateforme nationale de suivi des projets publics, la mise en place d’un tableau de bord national et sectoriel pour suivre les indicateurs de réalisation, et la généralisation de l’interconnexion entre les différents ministères et structures publiques, en instaurant des mécanismes obligatoires d’interconnexion et d’échange de données entre les administrations.

Il s’agit également de développer les mécanismes de paiement électronique et d’inclusion financière, de mettre en place un plan de communication national pour informer le citoyen des services numériques disponibles et simplifier les moyens d’accès à ces services, et de développer un portail national unique regroupant les services administratifs et offrant une interface simplifiée au citoyen, à l’ investisseur et à l’entreprises.

Le conseil ministériel a également recommandé d’accélérer le classement des données publiques et de mettre en place une gouvernance claire à la matière, en tant que pilier fondamental de l’intelligence artificielle, ainsi que d’adopter une politique nationale en matière de données ouvertes afin de garantir la transparence et de promouvoir l’innovation. En plus de l’intégration des solutions d’intelligence artificielle dans les projets de numérisation en cours, à l’instar de la détection précoce de la corruption ou de la fraude fiscale.

À l’issue des travaux du Conseil, la Cheffe du gouvernement a souligné que l’État mettrait en place à moyen terme, et pour la période (2026 -2030) , une vision nationale unifiée de la transformation numérique qui définit les objectifs, les priorités et le calendrier des projets de numérisation, en adoptant une approche centrée sur l’expérience utilisateur pour déterminer les priorités et intégrer le principe de la réingénierie des procédures, en tant que condition principale à toute opération de numérisation.