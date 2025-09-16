L’euphorie se poursuit à la Bourse de Tunis. L’indice de référence a clôturé la séance, de mardi, 16 septembre 2025, sur une embellie de 0,5 % à 12 214,56 points, dans un volume de 10,8 MD, selon l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Le titre ATB s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un flux relativement soutenu de 411 mille dinars, l’action a signé une avancée de 6 % à 3,600 D.

Le titre BH ASSURANCE a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. Dans un maigre volume de 3 mille dinars, l’action de l’assureur a inscrit une hausse de 4,4 % à 65,800 D.

Le titre BH LEASING s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action a reculé de –4,3 % à 3,810 D faisant savoir que la valeur a été transigée à hauteur de 2 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre UADH a, également, été mal orienté sur la séance. L’action a régressé de -3,2 % à 0,600 D notant que la valeur a amassé un volume limité de 7 mille dinars sur la séance.

Le titre ASSURANCES MAGHREBIA a chapeauté le palmarès des échanges de la séance. L’action s’est maintenue à l’équilibre à 50 D, en alimentant le marché avec des capitaux de l’ordre de 3,1 MD.