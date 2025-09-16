Le Salon International des Équipements, Technologies et Services de la Sécurité (SENA2025) ouvre ses portes du 15 au 19 octobre au Palais des Expositions du Kram, a annoncé la Chambre Syndicale Nationale des Entreprises de Sécurité Électronique (CSENSE).

Organisée par la CSENSE, relevant de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), cette sixième édition s’annonce comme un événement majeur pour le secteur. Elle réunira 150 exposants et accueillera plus de 20 mille visiteurs professionnels, faisant de SENA2025 une plateforme centrale de rencontre et d’interaction pour les acteurs locaux, africains et internationaux de la sécurité.

L’événement comptera également sur la participation de 45 délégations officielles, confirmant son envergure et son importance croissantes sur la scène internationale.