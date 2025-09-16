La Tunisie a réussi à réduire de 62,4 % l’usage des substances Hydrochlorofluorocarbones (HCFC) nuisibles à la couche d’ozone et utilisées dans plusieurs secteurs, tel que celui de la réfrigération et de la climatisation, par rapport au niveau de référence ( 725 Tonnes Métriques)

Le pays a ainsi, évité, la production près de 819 000 tonnes de CO2 équivalent, et ce depuis la ratification en 1989 du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent l’ozone, a indiqué, mardi, le Coordinateur de l’unité nationale d’ozone à l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE), Youssef Hammami.

S’exprimant lors d’un séminaire de célébration de la Journée Internationale de la protection de la couche d’Ozone, organisé, à Tunis, sous le thème « De la science à l’action mondiale – 40 ans de protection de l’ozone », le responsable a rappelé que « la Tunisie est également parvenue à l’élimination totale des chlorofluorocarbures CFC, entre 1995 et 2010, conformément aux engagements du Protocole de Montréal ainsi qu’à la suppression du bromure de méthyle dans la fumigation des dattes grâce à une innovation scientifique nationale menée en partenariat avec l’ONUDI et l’INAT ».

Les efforts nationaux visant à protéger la couche d’ozone ont également permis le renforcement des compétences nationales avec la formation et la certification de plus de 600 techniciens, 141 formateurs en réfrigération et climatisation et 256 agents de la douane, appuyés par un système national de certification garantissant des pratiques conformes aux standards environnementaux.

Par ailleurs, la Tunisie a ratifié l’amendement de Kigali en 2021 et entamé en janvier 2024, la mise en œuvre d’une stratégie nationale de réduction des HFC (hydrofluorocarbures), et ce à travers le projet KIP : Kigali Implementation Plan » visant une baisse de 23 % de la consommation nationale d’ici 2030, notamment via la conversion de lignes de production et l’amélioration de l’efficacité énergétique » a-t-il ajouté, expliquant qu’il s’agit de substances qui ne sont pas nocives à la couche d’ozone mais qui ont un fort impact sur le réchauffement climatique.

L’année 2025, marque le 40ème anniversaire de la Convention de Vienne (adoptée en1985), suivie de l’adoption du Protocole de Montréal en 1987. Ratifiés par 198 Parties, ces traités incarnent un modèle réussi de coopération internationale, ayant permis l’élimination de 99 % des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et évité environ 135 milliards de tonnes d’émissions équivalent CO2 entre 1990 et 2010, tout en protégeant la santé humaine et les écosystèmes.