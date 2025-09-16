Des rencontres professionnelles et de partenariat seront organisées par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), à Kigali au Rwanda, du 20 au 23 Octobre 2025.

Cet événement représente, selon le CEPEX, une occasion propice pour les entreprises tunisiennes pour découvrir le marché rwandais et nouer des relations d’affaires et de partenariats avec des opérateurs économiques de ce pays de hauts plateaux d’Afrique centrale.

Les entreprises tunisiennes qui pourraient prendre part à cet évènement sont principalement celles qui exercent dans les domaines de l’agroalimentaire, les industries mécaniques et électriques: composants automobiles, équipements industriels, maintenance et réparation, équipements électriques et électroniques, systèmes énergétiques intégrés et la robotique.

Il s’agit également des solutions IT :e-commerce, la cybersécurité, le paiement mobile, l’e-santé et l’e-banking.

D’autres domaines sont aussi concernés par ce déplacement, dont le secteur de la santé et du bien être: produits médicaux et para-médicaux, appareils et dispositifs médicaux, produits cosmétiques et aussi les industries diverses : détergents, produits en plastique, emballage, matériaux de construction.

La Tunisie et le Rwanda oeuvrent à accroitre le niveau de leurs échanges commerciaux dans le cadre des mécanismes offerts par le marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) et la zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

Les deux pays sont engagés aussi à renforcer les échanges économiques bilatéraux et à explorer les possibilités de coopération bilatérale dans des domaines prometteurs, tels que les énergies renouvelables et la transition énergétique.

Déjà, des projets de coopération dans le domaine de la distribution d’électricité et d’eau au Rwanda ont été réalisés en partenariat avec les services de STEG International et SONEDE International.