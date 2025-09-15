Les participants à la réunion périodique du Conseil des régions relevant de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) ont appelé à fournir les intrants de production en engrais ( DAP et les Ammonitrates), dans les délais et en quantités suffisantes et de verser les indemnisations en contrepartie des dégâts causés par les catastrophes naturelles.

Le conseil qui s’est tenu, lundi, sous la présidence du président de l’organisation Moez Ben Zaghden a souligné l’importance des quantités des semences sélectionnées et appellant à les mettre à la disposition des agriculteurs, selon un communiqué publié par l’Union des agriculteurs

S’agissant des grandes cultures, il a mis l’accent sur l’importance de fournir les financements nécessaires, de simplifier les procédures pour l’obtention des semences par les producteurs, et de rééchelonner leurs dettes pour la saison 2024-2024.

Il a également recommandé d’augmenter la capacité de stockage de l’huile d’olive pour la saison 2025-2026, dans les différents circuits, en poursuivant l’octroi des subventions de stockage et de mobiliser les ressources financières pour garantir le bon déroulement de la saison de récolte, de transformation et de stockage au profit des producteurs et des industriels ainsi que des exportateurs, soulignant l’importance de l’adhésion des banques pour faire réussir la saison.

Le conseil a, dans le même cadre, souligné l’importance d’accorder le soutien nécessaire pour assurer le conditionnement de l’huile d’olive pour garantir une valeur ajoutée lors de l’exportation de ce produit.

Il s’agit également d’inciter à la conquête de nouveaux marchés pour commercialiser l’huile d’olive tunisienne sur les marchés internationaux, tout en proposant d’orienter la subvention consacrée à l’huile végétale importée à l’huile d’olive tunisienne en vue de lever le volume de la consommation locale.