La quatrième édition du Salon international de l’automobile de Sousse (Auto-Expo Sousse) se tiendra du 12 au 16 novembre 2025 à la Foire internationale de Sousse, réunissant les grandes marques, professionnels et passionnés autour des dernières innovations du secteur automobile.

Événement phare et unique en Tunisie, Auto-Expo Sousse servira de plateforme d’échanges et de partenariats pour les acteurs de l’industrie, tout en intégrant la participation active des institutions financières (banques, sociétés de crédit-bail et assureurs) ainsi que des entreprises et clients, pour présenter leurs produits et services dédiés à l’automobile.

Organisé pour la première fois en 2017 dans la région du Sahel, le salon avait réuni près de 60 exposants représentant divers secteurs liés à l’industrie automobile. Cette quatrième édition confirme son ancrage comme rendez-vous incontournable du secteur en Tunisie, stimulant l’innovation, les affaires et l’engagement du public.