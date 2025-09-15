Plug and Play Tech Center, accélérateur d’innovation basé à la Silicon Valley, annonce son implantation en Tunisie. Présent dans 77 bureaux à travers le monde, le groupe est reconnu pour avoir contribué à la naissance de près de 40 licornes, parmi lesquelles Google, PayPal, Logitech ou encore Flutterwave.

Yves Cabanac, Directeur Général pour la France, le Benelux et l’Afrique, a présenté la vision et les critères de sélection lors d’un entretien sur Express FM.

Une méthodologie éprouvée

Avec plus de 100 000 startups accompagnées, Plug and Play revendique une approche singulière. Sa force : une lecture humaine et pragmatique des projets, qui dépasse les seuls indicateurs financiers. « Même un bon projet peut échouer si le marché n’est pas prêt », souligne Yves Cabanac, insistant sur l’importance de détecter les signaux faibles.

L’humain au cœur de l’évaluation

Pour le dirigeant, l’authenticité et l’humilité sont essentielles. Les fondateurs doivent éviter de survendre leur projet et privilégier la transparence. L’investisseur s’intéresse avant tout à l’humain derrière l’idée : valeurs, résilience et capacité à gérer les aléas.

Exécution et contenu avant le marketing

Le pitch ou le storytelling ne suffisent pas. Les startups doivent prouver leur capacité à exécuter et à livrer. « Le contenu et l’exécution priment sur le marketing », rappelle Cabanac, insistant sur la nécessité d’un plan clair et réaliste.

Critères de sélection

Les principaux points étudiés par Plug and Play sont :

le potentiel business réel du projet,

le caractère disruptif de la solution,

la solidité et la résilience de l’équipe fondatrice,

la capacité à scaler sur des marchés plus larges.

Une vision stratégique tournée vers l’avenir

Plug and Play insiste sur la disruption comme levier d’attractivité. Les projets qui bousculent les codes ont davantage de chances d’intéresser les investisseurs. En Tunisie, l’arrivée de l’accélérateur ouvre de nouvelles perspectives pour les entrepreneurs, qui devront conjuguer innovation, pragmatisme et authenticité.

Plug and Play Tech Center

Plug and Play s’impose comme un acteur international de l’innovation et son implantation en Tunisie renforce l’écosystème local en quête de structuration. Sa force réside dans son réseau mondial et son approche qui valorise l’humain autant que la technologie. Le contexte tunisien, riche en talents mais limité par l’accès aux financements et aux marchés, offre une opportunité pour connecter les startups aux standards internationaux. Les risques concernent la maturité encore fragile de l’écosystème et la capacité des projets à s’adapter aux exigences globales. Pour réussir, les startups locales doivent miser sur l’authenticité, la scalabilité et l’innovation disruptive.