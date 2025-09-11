Le programme d’accélération “216 Capital Venture Accelerator”, au service des startups tunisiennes, vient d’être lancé dans l’objectif de préparer jusqu’à 20 startups tunisiennes à devenir “investment-ready” et à réussir leur passage à l’échelle régionale et internationale.

D’une durée de six mois, ce programme d’accélération est le fruit du partenariat entre le fonds d’investissement “216 Capital”, une société de Venture Capital spécialisée dans l’investissement Seed/Early dans les entreprises technologiques, et le géant californien de l’innovation et financement de startups “Plug and Play”, une plateforme d’innovation mondiale, indique un communiqué rendu public jeudi.

Ce programme comprend, entre autres, des sessions personnalisées avec des coachs, mentors et Venture Capital (VC) internationaux et un ticket d’investissement de 50 000 euros par startup, avec possibilité de tickets plus importants pour les projets les plus prometteurs à la fin du programme.

À l’issue du programme, les startups bénéficieront d’une intégration dans le réseau global Plug and Play, avec un accès continu aux investisseurs, mentors et partenaires internationaux.

En plus de renforcer les compétences entrepreneuriales, le programme “216 Capital Venture Accelerator” vise à maximiser les investissements en faveur des startups locales, positionner la Tunisie comme un hub incontournable pour l’innovation en Afrique et dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), à inspirer une nouvelle génération de success stories, capables d’attirer l’attention internationale.

Soutenu par Smart Capital, société de gestion chargée de la mise en œuvre de Startup Tunisia, et le fonds de fonds ANAVA, qui vise à investir dans plus de 13 fonds d’investissement dédiés aux startups à chaque stade de développement, ce programme s’inscrit dans la stratégie nationale de structuration et de financement des startups tunisiennes, avec pour ambition de transformer la Tunisie en pôle d’innovation régional compétitif et durable.

” Ce programme marque un tournant important pour l’écosystème tunisien. En nous associons à Plug and Play, nous donnons aux fondateurs locaux les moyens de se structurer, de lever des fonds et d’accéder à des marchés mondiaux”, a indiqué Dhekra Khelifi, Partner chez “216 Capital”.

De son côté, Yves Cabanac, Directeur Général France, Benelux, Afrique chez Plug and Play a indiqué que “La Tunisie a déjà démontré sa capacité à générer des innovations de portée internationale, donnant naissance à des réussites parmi les plus marquantes du continent africain. Avec ce lancement, nous souhaitons amplifier cet élan en identifiant les startups à fort potentiel, en intégrant les standards des marchés mondiaux et en orientant de nouveaux flux d’investissement vers le pays. Notre ambition est de positionner la Tunisie comme un hub d’innovation transrégional, capable de rayonner du local au global”, a-t-il noté.