• Le Kia EV3 sacré Meilleur SUV électrique compact par What Car? • Le Kia Sportage désigné Meilleur SUV familial hybride d’occasion.

Le Kia EV3 et le Kia Sportage se sont distingués dans leurs catégories respectives lors des What Car? Electric Car Awards 2025.

Le Kia EV3 a été élu Meilleur SUV électrique compact lors des prix annuels consacrés aux véhicules électriques par le magazine, tandis que le Sportage a remporté le titre de Meilleur SUV familial hybride d’occasion. Ces distinctions s’ajoutent aux succès obtenus plus tôt cette année aux What Car? Awards 2025, où l’EV3 avait été nommé Meilleur SUV électrique compact et le Sportage Meilleur SUV familial.

Paul Philpott, Président & CEO de Kia UK Limited, a déclaré :

« C’est un immense honneur de recevoir une nouvelle fois une telle reconnaissance pour l’EV3 et le Sportage de la part de What Car?. L’EV3 avait déjà été distingué en janvier, et le Sportage l’a été à de multiples reprises ces dernières années dans différentes catégories. La réputation de What Car?, reconnue comme une publication indépendante, influente et respectée par les acheteurs de voitures, confère encore plus de valeur à ces récompenses. »

Kia EV3 – Meilleur SUV électrique compact

Le Kia EV3 a redéfini le segment des SUV électriques compacts, devenant le véhicule électrique Kia le plus vendu de l’histoire et le modèle 100 % électrique le plus vendu au Royaume-Uni en 2025 (sur le marché de détail).

Steve Huntingford, rédacteur en chef du magazine What Car?, a commenté : « L’EV3 est une voiture particulièrement agréable à conduire grâce à un confort de suspension remarquable, tandis que les bruits de vent, de route et de moteur sont parfaitement contenus. On profite également d’une assise plus haute que celle des concurrents, offrant la visibilité recherchée par de nombreux acheteurs de SUV. Même la plus petite des deux batteries disponibles propose une autonomie impressionnante, ce qui fait de l’EV3 un modèle au rapport qualité-prix exceptionnel. »

L’EV3 détient actuellement les titres de Voiture de l’année au Royaume-Uni et de Voiture mondiale de l’année 2025. Kia remporte ces distinctions pour la deuxième année consécutive, après le sacre du Kia EV9 en 2024.

Kia Sportage – Meilleur SUV familial hybride d’occasion

Le Sportage reste le modèle le plus vendu de Kia au Royaume-Uni, en Europe et à l’échelle mondiale. Il est actuellement la deuxième voiture la plus vendue au Royaume Uni depuis le début de l’année, et le SUV familial préféré des Britanniques.

La cinquième génération du Sportage, dévoilée en 2021, a posé les bases du design des futurs modèles Kia, qu’ils soient électriques ou thermiques. Elle a également introduit pour la première fois des motorisations hybrides et hybrides rechargeables dans la gamme Sportage.

Steve Huntingford a ajouté :

« Comme tout Sportage, la version hybride rechargeable combine un excellent confort de conduite avec un intérieur intelligent, spacieux et facile à vivre. Elle offre en plus une autonomie électrique de 69 km (WLTP). Le fait qu’un Sportage d’occasion bénéficie encore de la garantie constructeur d’origine renforce aussi son attractivité. »

En 2025, le Sportage a bénéficié d’une importante mise à jour de mi-parcours, avec un nouveau design extérieur et intérieur, ainsi que l’intégration de technologies innovantes issues des derniers modèles électriques de Kia, tels que l’EV3, l’EV6 et l’EV9.

Avec une gamme de véhicules 100 % électriques et électrifiés en constante expansion, et une reconnaissance croissante de la part des leaders du secteur, Kia continue d’affirmer sa position d’acteur majeur sur le marché automobile mondial.