Le pavillon de la Tunisie à l’exposition universelle “Expo Osaka 2025”, au Japon, a accueilli plus de 500 000 visiteurs, indique, le Centre de Promotion des Exportations (Cepex), lundi. “Osaka 2025” est organisé, du 13 avril au 13 octobre 2025 sur l’île artificielle japonaise de Yumeshima. Il a pour thème, cette année “Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain”.

“Le 500 000ᵉ visiteur a été accueilli sous les applaudissements, puis conduit dans la salle d’honneur pour recevoir des cadeaux d’artisanat traditionnel, condensant authenticité et ouverture au monde”, ajoute le CEPEX, dans un communiqué.

Aménagé sur une superficie de seulement 300 m², le pavillon tunisien s’est imposé comme “un miroir fascinant de l’héritage millénaire de la Tunisie, de son présent dynamique et de son futur prometteur. La Tunisie y apparaît comme un pont entre les cultures et les peuples, et le pavillon lui-même devient le symbole vivant de son patrimoine et de sa créativité”.

Au-delà du public général, le pavillon a accueilli ministres, ambassadeurs, parlementaires et personnalités internationales, qui ont unanimement salué la qualité et la profondeur culturelle du lieu. Certains l’ont qualifié de “modèle”, mettant en avant la créativité et le professionnalisme du design et des animations. “Il est à la fois salon diplomatique et espace chaleureux, où la rencontre officielle prend une dimension humaine”.

La presse japonaise et asiatique et aussi des médias arabes et européens ont parlé du pavillon tunisien, d’après le CEPEX, qui estime que sa couverture renforce la visibilité et l’attractivité du pays sur la scène mondiale.

Des manifestations ont été organisées par la Tunisie en marge de l’Expo 2025 Osaka, dont “l’ONSEN Day” (25 juin), la “Journée économique” (18 août), la “Journée nationale” (13 août),…

D’autres manifestations sont prévue, dont la rencontre “Un village, un produit” (le 25 septembre 2025), qui mettra en avant les richesses rurales et leur dimension locale, et la “Semaine de promotion du tourisme et du patrimoine traditionnel” (du 29 septembre au 1ᵉʳ octobre 2025).