Le développement d’un partenariat triangulaire Canada-Tunisie-Afrique, visant à renforcer les synergies entre les entreprises tunisiennes, canadiennes et africaines a été au cœur d’une rencontre, le 12 septembre 2025, entre le conseil d’affaires tuniso-africain (Tunisia Africa Business Council -TABC) et une délégation canadienne venue explorer les opportunités de coopération économique avec la Tunisie et le continent africain.

Cette approche ouvre de nouvelles perspectives de coopération dans des secteurs clés tels que l’infrastructure, l’énergie, l’eau, l’environnement et l’industrie.

Lors de cette rencontre avec la délégation canadienne composée de plusieurs structures de référence dont la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario, les échanges ont porté sur les projets stratégiques du TABC, dont le forum sur le financement de l’investissement et le commerce en Afrique “FITA 2026”, qui accueillera une délégation canadienne de haut niveau.

D’après un communiqué du TABC, cette rencontre marque une nouvelle étape dans le rapprochement économique entre la Tunisie, le Canada et l’Afrique, ouvrant la voie à des partenariats stratégiques au service d’une prospérité partagée.