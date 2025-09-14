L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) a fait savoir, dimanche, que Moez Ben Zaghdane est toujours le président légitime de l’organisation agricole, suite à un jugement en référé rendu le vendredi 12 septembre dernier, rejetant la plainte déposée contre lui par Mohamed Chouikhi devant le tribunal de première instance de Tunis.

L’UTAP a également indiqué que son conseil central, réuni le 23 août 2025 à Sfax, avait renouvelé sa confiance et son soutien à Moez Ben Zaghdane pour continuer à diriger l’Union, rejetant sa demande de démission.

L’organisation agricole a également rappelé la décision prise par son Conseil central de suspendre Mohamed Chouikhi, Anouar Harathi, Mohamed Ben Khalifa et Imed Mellouli, président de l’Union régionale de Bizerte, précisant ainsi, que l’information publiée par les médias, selon laquelle Chouikhi, assure la présidence par intérim de l’UTAP est totalement fausse et sans fondement.

Un communiqué de l’UTAP, publié, hier samedi, sur sa page officielle, avait indiqué que Mohamed Chouikhi, va assumer la présidence de l’organisation agricole pour une période transitoire, qui se poursuivra jusqu’à l’élection d’un nouveau président.

L’Union avait rappelé que le président de l’organisation agricole, Moez Ben Zaghdane avait présenté sa démission de son poste, le vendredi 15 août 2025.