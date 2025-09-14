Les participants ont souligné, à la clôture d’un atelier de travail organisé par l’unité pilote de formation relevant de la fédération nationale des communes, la nécessité d’insérer le secteur non organisé dans le processus de gestion des déchets ménagers et assimilés.

Ils ont précisé à la clôture de cet atelier ayant pour thème “la gestion des déchets ménagers et assimilés” qui a été organisé dans le cadre de l’académie de la fédération, que l’insertion du secteur non organisé sera effectuée à travers un cadre législatif approprié.

L’atelier en question a comporté des travaux pratiques sur les aspects liés au développement des stratégies de gestion des déchets et l’importance des données pour en assurer le suivi, selon un communiqué publié par la fédération sur sa page facebook.

Ils ont participé au cours de cet atelier qui a démarré vendredi dernier, à une formation sur des applications interactives permettant de collecter les données et de définir les mécanismes nécessaires afin d’élaborer les stratégies de gestion des déchets au sein des municipalités.

Ces mécanismes consistent principalement en la valorisation et le recyclage des déchets et la réalisation d’étude économiques et techniques pour toutes mesures relatives à la gestion des déchets ménagers et assimilés.