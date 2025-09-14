Une nouvelle spécialité consacrée à la formation des opérateurs dans le secteur des agences de voyages, est créée à l’institut de formation dans les métiers du tourisme (IFMT) de Djerba, dont la nouvelle année de formation démarre le 15 septembre 2025, à l’initiative de l’agence de formation dans ce domaine à Djerba,

La nouvelle spécialité a pour objectif de répondre aux besoins grandissants en la matière et de compenser le nombre limité de diplômés dans ce domaine, selon Okba Guedhoui, directeur de l’IFMT.

L’institut offre la formation dans plusieurs spécialités, dont les plus demandées par les demandeurs de formation sont les pâtisseries et la cuisine, a-t-il dit, ajoutant que le marché de l’emploi demeure demandeur dans d’autres spécialités tels que le service des étages et les laveries.

L’IFMT célèbre en 2026, son cinquantième anniversaire et compte inaugurer à cette occasion, un espace dédié à la pâtisserie et à la boulangerie.