L’AC Milan reçoit Bologne ce dimanche 14 septembre 2025 pour le compte de la 3ᵉ journée de Serie A. Le coup d’envoi sera donné à 20h45 au stade San Siro.

Les deux équipes, qui comptent chacune 3 points après deux journées, occupent respectivement la 8ᵉ et la 10ᵉ place du classement. Les confrontations récentes entre Rossoneri et Rossoblù traduisent un équilibre quasi parfait : deux victoires de chaque côté et un nul lors des cinq derniers duels.

Milan reste irrégulier (2 victoires, 2 défaites, 1 nul) avec 7 buts marqués et 7 encaissés, tandis que Bologne affiche une attaque prolifique (11 buts inscrits) mais une défense fragile. L’affiche s’annonce donc disputée et ouverte, avec un enjeu de taille pour les deux formations en quête de confirmation.

📅 Date et heure : Dimanche 14 septembre 2025, à 20h45

🏟 Stade : San Siro (Milan)

📺 Chaîne TV : DAZN