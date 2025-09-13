La demande nationale de produits pétroliers a légèrement augmenté de 1% entre fin juillet 2024 et fin juillet 2025, pour se situer à 2661 ktep, selon le rapport sur la conjoncture énergétique publié le 12 septembre courant, par l’Observatoire national de l’énergie et des mines.

Le rapport fait état d’une hausse de 2% de la consommation de l’essence, 10% de celle du jet d’aviation et 3% pour le coke de pétrole. Cependant, la demande du gasoil a légèrement baissé de 1%.

La structure de la consommation des produits pétroliers n’a pas connu de changement significatif entre fin juillet 2024 et fin juillet 2025, à l’exception de quelques produits, notamment le fuel dont la part est passée de 4% à 3% et le GPL de 16% à 17%.

La consommation de carburants routiers a enregistré une quasi-stabilité. Elle représente 64% de la consommation totale des produits pétroliers. La consommation de GPL a augmenté de 5%. Celle de coke de pétrole a évolué de 3% (données partiellement estimées). Ce produit est utilisé exclusivement par les cimenteries et il est substituable par le gaz naturel et le fuel lourd.

Hausse de 10% de la demande totale de gaz naturel

La demande totale de gaz naturel a augmenté de 10% à fin juillet 2025 pour se situer à 2867 ktep-pci. La demande pour la production électrique a évolué de 13%, celle pour la consommation finale de 3%. Le secteur de la production électrique reste, de loin, le plus grand consommateur de gaz naturel (72% de la demande totale à fin juillet 2025), la production électrique étant basée sur le gaz naturel d’environ 94%.

Pour les usages finaux (hors production électrique), la demande de gaz naturel a enregistré une hausse de 3% pour se situer à 811 ktep-pci. La demande des clients moyenne et basse pressions a augmenté de 3% et celle des clients haute pression de 2%.

La consommation spécifique globale des moyens de production électrique a enregistré une hausse de 10% à fin juillet 2025 s’établissant à 212 tep/GWh. La production d’électricité à partir du gaz naturel a évolué de 4% contre une baisse de la part des cycles combinés dans la production électrique de 81% à 66%.