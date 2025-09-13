La production nationale de pétrole brut a baissé de 10% à fin juillet 2025 par rapport à la même période de 2024, se situant à 724 kilotonnes (kt), d’après le rapport sur la conjoncture énergétique publié le 12 septembre courant, par l’Observatoire national de l’énergie et des mines.

Cette baisse a touché la plupart des principaux champs à savoir Nawara (-48%), Ashtart (-14%), Barka (-85%), El Hajeb/Guebiba (- 21%), Gherib (-22%), Halk el Manzel (-13%), Hasdrubal (-9 %) et Sidi marzoug (-2%). D’autres champs ont, en revanche, enregistré une amélioration de production à savoir Ezzaouia (+69%), Gremda/El Ain (+223%), D.S.T (+65%), M.L.D (+10%) et Bir Ben Tartar (+9%).

La moyenne journalière de la production de pétrole est passée de 29,6 mille barils/j à fin juillet 2024 à 26,3 mille barils/j à fin juillet 2025.

Repli de 9% des ressources en gaz naturel

Les ressources en gaz naturel (production nationale + forfait fiscal) ont, également, diminué de 9%, s’établissant à 1175 ktep-pci, à fin juillet 2025

La production nationale de gaz commercial sec s’est repliée de 6% : Champ Hasdrubal ( -13%), Champs Nawara ( -28%), Gaz commercial du sud (+ 6%), Champ Miskar (-4).

La redevance sur le passage du gaz algérien a baissé de 13% à 502 ktep-pci (Le Pouvoir Calorifique Inférieur ou PCI est la quantité totale de chaleur dégagée par la combustion). La répartition de la redevance totale entre la redevance cédée à la STEG et la redevance exportée montre que la plus grande partie est cédée à la STEG (100% pour le mois de juillet 2025). A signaler qu’un dépassement des prélèvements STEG sur la redevance revenant à l’Etat Tunisien a été enregistré en juillet 2025 d’une quantité de 234 millions de Cm3, et est en cours de régularisation.

Les achats du gaz algérien ont augmenté de 21%, entre fin juillet 2024 et fin juillet 2025, pour se situer à 1608 ktep-pci.

L’approvisionnement national en gaz naturel a évolué de 10 % pour se situer à 2879 ktep. La répartition de l’approvisionnement national en gaz naturel par source fait ressortir une baisse de la part du gaz national de 27% à 23%, une diminution de la part de la redevance perçue en nature et cédée à la STEG de 22% à 21% contre une hausse de la part des achats du gaz algérien de 51% à 56%.