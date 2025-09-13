Le nombre total de permis en cours de validité s’est élevé, à fin juillet 2025, à 15, dont 14 permis de recherche et 1 permis de prospection, indique l’Observatoire National de l’Energie dans son rapport sur la conjoncture énergétique publié le 12 septembre courant.

Le nombre total de concessions est de 56, dont 44 en production. L’État participe à travers l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolière (ETAP) dans 34 de ces concessions en production et directement dans 3 autres. Aucune nouvelle opération d’acquisition sismique ni de forage d’exploration n’a été enregistrée à fin juillet 2025.