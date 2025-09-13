La Juventus Turin reçoit l’Inter Milan ce samedi 13 septembre 2025 à 18h00 au Juventus Stadium pour le compte de la 3e journée de Serie A .

Les Bianconeri, actuels deuxièmes avec 6 points, abordent ce rendez-vous en confiance après un début de saison réussi et une défense solide. Invaincus sur leurs cinq dernières sorties (4 victoires, 1 nul), ils veulent confirmer leur statut de sérieux prétendants au titre.

En face, l’Inter Milan (6e avec 3 points) entend se relancer après un début de championnat mitigé. Les Nerazzurri restent toutefois redoutables offensivement, avec 10 buts inscrits sur leurs cinq derniers matchs, mais devront corriger certaines largesses défensives.

Les confrontations récentes entre ces deux géants du calcio confirment l’intensité de leur rivalité : deux victoires pour l’Inter, une pour la Juve et deux matchs nuls sur les cinq dernières rencontres.

Ce derby d’Italie, toujours spectaculaire, sera à suivre en direct sur DAZN ce samedi à 18h00.