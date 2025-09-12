Le long métrage Exile (Exil) de Mehdi Hmili fera sa première mondiale à la 40ème Festival International du Festival Francophone de Namur (FIFF) en Belgique dans la nouvelle section ‘Confluence’ présentant « un panorama de longs métrages reflétant toute la richesse et la singularité des cinémas francophones.

Aisha Can’t Fly Away de l’Egyptien Morad Mostafa, une coproduction de 2025 entre l’Egypte, la Tunisie et la France, a été sélectionné dans la compétition des Longs métrages dédiée aux films de fiction et documentaires présentant des « films saisissants, novateurs et audacieux qui promettent une expérience cinéma inoubliable », a annoncé le festival dans sa newsletter.

Ce film est une production de Mayana Films, Coorigines Production, Bonanza Films (EG), Shift Studios (EG), Mad Solutions (EG), Nomadis Images (TN), A.A Films (EG) et Cinewaves Films (EG). Il est dans la course au BAYARD DE LA PREMIÈRE ŒUVRE, Une distinction transversale, toutes sections confondues, récompensant un premier long métrage, pensée pour mettre en lumière la nouvelle génération de cinéastes.

Le réalisateur, scénariste et producteur franco-tunisien Lotfi Achour est le président du jury de la « Compétition du Long ». Il sera entouré de la réalisatrice et directrice artistique Amélie Bonnin (France), la comédienne et productrice Éliane Umuhire (France, Rwanda), a réalisatrice Éléonore Yameogo (France, Burkina Faso) et le réalisateur et scénariste Stéphane Lafleur (Québec).

Le Jury décernera les Bayard parmi les 13 films de la Compétition du Long.

Rendez-vous incontournable du cinéma de l’espace francophone, le FIFF fêtera sa 40ème édition du 3 au 10 octobre 2025 dans la cité mosane. La cérémonie de clôture, avec remise des prix, aura lieu le mercredi 8 octobre.

Exile (128′) est une coproduction entre la Tunisie, le Luxembourg, la France, le Qatar et l’Arabie saoudite.

Cette fiction est autour de la vie de « Mohamed, ouvrier sidérurgiste, ravagé par l’accident qui a causé la mort de son ami, affronte la corruption et se transforme en un symbole de résistance et de sacrifice.

Ce film est produit en 2025 par Yolffilmhouse, de Moufida Fedhila et Mehdi Hmili, avec le soutien de plusieurs partenaires dont le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI, Tunisie), le Fonds du film Luxembourg, l’Institut du film de Doha, le CNC-France, le Fonds de la mer Rouge, le Fonds AFAC, l’OIF et France TV.

Ghanem Zrelli, Maram Ben Aziza, Slim Baccar, Mohamed Kolsi, Younes Ferhi, Mourad Gharsalli et Fakher Wahchy sont au casting de ce film réalisé et écrit par Mehdi Hmili sous une musique d’Amélie Legrand, avec Farouk Laaridh à la Direction photo.

Exile a été sélectionné au 78ème Festival du film de Locarnoen en Suisse (6-16 août 2025) dans la section non compétitive “Fuori Concorso”.

Sa projection au FIFF aura lieu le Dimanche 5 octobre à 17h30 à DELTA Grande Salle.

Aisha Can’t Fly Away (123 min) est l’histoire d’ «Aïcha, aide-soignante soudanaise de 26 ans, vivant dans un quartier au cœur du Caire, où elle est témoin des tensions entre les migrants africains et d’autres gangs locaux.

Coincée entre une relation ambiguë avec un jeune cuisinier égyptien, un chantage douteux en échange de sa sécurité, et une nouvelle maison où elle est affectée, Aïcha peine à faire face à ses peurs et défaites passées. Peu à peu son imaginaire vient troubler les frontières de cette réalité nous plonge au cœur du Caire dans le quartier d’Ain Shams, où vit Aïsha, une Somalienne de 26 ans. Un gang lui propose d’assurer sa protection en échange d’une faveur, jusqu’à ce que la situation dégénère ».

Ce thriller est interprété par Buliana Simon, Mamdouh Saleh, Maya Mohamed, Ziad Zaza, Emad Ghoniem, Mohamed Abd Elhady.

Développé à la Résidence du Festival de Cannes en 2023, Aïsha Can’t Fly Away est le premier long métrage de Morad Mostafa. Cette coproduction entre l’Egypte, la Tunisie et la France Festivals a fait sa première mondiale dans la section Un Certain Regard – Cannes 2025.

Réalisateur, metteur en scène et directeur de théâtre, vivant entre Paris et Tunis, Lotfi Achour est l’auteur de plus de vingt-cinq créations de théâtre et de théâtre musical sur différentes scènes : Londres, Paris, Festival In d’Avignon, Tunis…

Il a notamment mis en scène une version musicale de Macbeth, produite par la Royal Shakespeare Company pour les JO de Londres. Il a également réalisé une installation pour la Nuit Blanche à Paris.

Formé à la réalisation documentaire aux Ateliers Varan à Paris, il a réalisé cinq court métrages plusieurs dizaines de fois primés à travers le monde, dont La Laine sur le dos, sélectionné en Compétition Officielle du Festival de Cannes 2016. Il réalise la même année son premier long métrage Demain dès l’aube, sélectionné en compétition dans une cinquantaine de festival et primé une dizaine de fois.

Lotfi Achour est lauréat du Grand Prix des 35èmes Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) pour son deuxième long-métrage de fiction «Les Enfants rouges», 10ème film tunisien à remporter le Tanit d’Or des JCC depuis leur création en 1966.

Les Enfants rouges a participer à plus de quatre-vingt festivals, recevant trente-cinq prix, dont la Bayard d’Or au FIFF Namur 2024 décerné au réalisateur et le Bayard de la meilleure photographie, décerné au chef opérateur Wojciech Staron.

Chaque année, le FIFF Namur présente un vaste programme de films, fictions, documentaires et animations, issus des quatre coins de la Francophonie comptant 56 états membres à travers le monde et réunissant des territoires aussi variés que la France, le Luxembourg, le Québec, la Bulgarie, la Roumanie, la Suisse, l’Egypte, la Grèce, le Liban, le Maroc, la Tunisie, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Rwanda, le Sénégal, le Cambodge, le Laos, le Vietnam, Haïti ou la Belgique.

Outre les Compétitions du Long et du Court, le festival propose cette année la section Confluence, un panorama de longs métrages reflétant toute la richesse et la singularité des cinémas francophones. FIFF Première proposera les films les plus attendus de l’année, portés par des cinéastes reconnus.

Une section Séances plurielles réunira les œuvres flamandes, les projections adaptées (audiodescription, sous-titrage sourds et malentendants) et les rétrospectives.

Pour la première fois cette année, le FIFF organise une compétition pour le Prix de la Meilleure Première oeuvre au travers de toutes ses sections, une distinction transversale ainsi accessible à toutes les premières oeuvres.

Le film d’ouverture est « Les Baronnes » une nouvelle comédie co-réalisée par Nabil Ben Yadir avec sa mère Mokhtaria Badaoui (Belgique). Il sera précédé par la projection d’un court métrage libanais « One Last Time » de Karim Rahbani (20′, 2024).

Le film de clôture est “Le Gang des Amazones » de Mélissa Drigeard (France).

COMPÉTITION DU LONG

Fiction

– AÏSHA CAN’T FLY AWAY de Morad Mostafa (Egypte/Tunisie/France/123’)

– ANIMAL TOTEM de Benoît Delépine (France| 89 min)

– BECOMING HUMAN de Polen Ly (Cambodge/Italie | 99’)

– LA DANSE DES RENARDS de Valéry Carnoy (Belgique/France | Fiction | 92’)

– LES ENFANTS VONT BIEN de Nathan Ambrosioni (France | 111’)

– FILLES DU CIEL de Bérangère McNeese (Belgique/94’)

– KATANGA: LA DANSE DES SCORPIONS de Dani Kouyaté (Burkina Faso| 113’)

– METEORS de de Hubert Charuel, en collaboration avec Claude Le Pape (France| 111’)

– NINO de Pauline Loquès (France| 96’)

– ON VOUS CROIT de Charlotte Devillers et Arnaud Dufeys (Belgique| 77’)

– OÙ VONT LES ÂMES de Brigitte Poupart (Québec |121’)

Documentaires

– LA DERNIÈRE RIVE de Jean-François Ravagnan (Belgique/France/Qatar | 2025 | Doc | 71 min |

– IMAGO de Déni Oumar Pitsaev (France/Belgique/108’)

CONFLUENCE (4 fictions et 1 documentaire)

-CAP FAREWELL de Vanja D’Alcantara (Belgique/Québec/Pays-Bas |108’)

– DEUX FEMMES EN OR de Chloé Robichaud (Québec| 100’)

– EXILE de Mehdi Hmili (Luxembourg/Tunisie/France/Arabie Saoudite| 128’)

– NOS JOURS SAUVAGES (Our wildest days) de Vasilis Kekatos (Grèce/Belgique | 2025 |90’)

– LITI LITI documentaire de Mamadou Khouma Gueye (Sénégal/Belgique/France | 76’)