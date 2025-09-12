Le marché boursier a clôturé la séance de vendredi, 12 septembre 2025, sur note d’optimisme. L’indice de référence a inscrit une progression de 0,44% à 12 072,79 points, dans un modeste volume de 5 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, “Tunisie Valeurs”.

Le titre CITY CARS s’est offert la palme des hausses. L’action du concessionnaire automobile s’est bonifiée de 4,6 % à 20,900D.

STB a été la valeur vedette de la séance. L’action de la banque publique s’est appréciée de 4,3 % à 3,400 D. Valeur la plus convoitée par les investisseurs sur la séance, STB a alimenté le marché avec des capitaux de 793 mille dinars.

Le titre SOTIPAPIER a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action du producteur du papier Kraft et Test liner a essuyé une régression de –5,9 % à 3,040 D faisant savoir que la valeur a brassé un flux limité de 24 mille dinars sur la séance.

Le titre LAND’OR a reculé de –2,4 % à 9,950 D sachant que la valeur a été transigée à hauteur de 34 mille dinars sur la séance.