Une mission d’affaires sera organisée en Pologne, à Varsovie et en Silésie, du 20 au 25 octobre 2025, par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis.

Organisée avec le soutien de l’Ambassade de Tunisie en Pologne, cette mission a pour objectif, selon ses organisateurs, de renforcer les relations commerciales et d’offrir de nouvelles opportunités d’affaires entre la Tunisie et la Pologne.

Des rencontres B2B avec des partenaires polonais, des conférences thématiques sur des secteurs clés (agroalimentaire, énergies renouvelables, TIC, services), des séances de networking et des visites d’entreprises sont prévues lors de ce déplacement.

Au programme, un forum d’affaires Pologne-Tunisie qui constituera “un moment stratégique pour développer de nouveaux partenariats et explorer des possibilités d’investissement et de coopération”, indique la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax.

La mission sera suivie de rencontres exclusives avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Silésie, région clé de la Pologne, reconnue pour son dynamisme économique, offrant ainsi de nouvelles opportunités de collaboration dans cette zone stratégique.

Il y a lieu de rappeler que les échanges commerciaux entre la Pologne et la Tunisie reposent en grande partie sur la coopération entre des entreprises. De nombreuses usines tunisiennes exercent, ainsi, dans le cadre de la sous-traitance, principalement, dans le secteur des câbles électriques, des pièces automobiles et des textiles.

La Tunisie exporte vers la Pologne des produits industriels tels que les chaussures, les vêtements, les composants électriques pour voitures et les services, ainsi que des produits agricoles comme les agrumes, les dattes, les grenades et les légumes.

Elle importe de ce 5ème pays le plus peuplé de l’Union européenne (environ 36 millions d’habitants), des équipements mécaniques et électriques (circuits électriques principaux, câbles, fils, isolation, appareils électroménagers – réfrigérateurs, congélateurs, machines à laver, sèche-linge, équipements de téléphonie et de télécommunications). Il s’agit également des produits en plastique, en caoutchouc, y compris tuyaux flexibles et câbles, pièces automobiles, éléments de construction, pneumatiques, plaques et feuilles.