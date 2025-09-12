Malgré les difficultés rencontrées, l’économie tunisienne reste encore résiliente, a déclaré le président de l’Union Tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’Artisanat (UTICA), Samir Majoul lors d’une allocution prononcée à l’occasion du Forum économique Tuniso-égyptien co-présidé, jeudi, au Caire, par la cheffe du gouvernement et son homologue égyptien.

Le président de l’UTICA a par ailleurs souligné que le secteur privé tunisien a fait montre d’une grande capacité à répondre aux défis de taille auxquels le pays a fait face durant les années précédentes, indiquant que le patronat s’emploie, de concert avec le gouvernement, à engager les réformes nécessaires.

Dans ce contexte, il a passé en revue les efforts déployés pour promouvoir le climat des affaires et adopter de nouvelles lois d’incitation à l’investissement, dans le cadre d’un programme national ambitieux de relance économique.

Le président de l’UTICA a, en outre, indiqué que plusieurs projets d’investissement tunisiens en Égypte sont actuellement à l’étude dans divers secteurs, pressant à ce propos les investisseurs égyptiens à investir davantage en Tunisie, dès lors que les opportunités de réussite sont réelles.

Il a recommandé à ce titre d’accroître le volume des investissements communs et des échanges commerciaux entre les deux pays qui, a-t-il dit, reste encore en deça des potentialités des deux pays.

Face à ces défis posés, Majoul a appelé à explorer les perspectives de coopération bilatérale dans les secteurs prometteurs et prioritaires et à tirer bénéfice des avantages préférentiels accordés par les deux pays et du capital de confiance entre les représentants du secteur privé en Tunisie et en Egypte.

« Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est plutôt un bond qualitatif en matière de coopération bilatérale permettant de surmonter les obstacles et d’instaurer un climat favorable aux investissements conjoints », a préconisé le président du patronat.

Pour ce faire, il a a recommandé à décréter de nouvelles initiatives et décisions visant à à revoir le cadre législatif régissant la coopération économique tuniso-égyptienne vers le sens de la reconnaissance mutuelle de la liberté de circulation, de résidence, de travail, de propriété et d’investissement.

Majoul a, par ailleurs, mis l’accent sur la nécessité d’encourager les investissements conjoints et de permettre aux investisseurs des deux pays d’investir librement dans tous les secteurs économiques sans restriction ni exception.

Dans ce contexte, il a suggéré de faciliter l’accès au financement auprès des banques dans les deux pays et de porter un intérêt particulier aux secteurs à forte valeur ajoutée, notamment, les secteurs souverains tels que la sécurité alimentaire, la santé, les énergies renouvelables et les technologies de la communication.

Evoquant le secteur de la logistique, Majoul a abordé les obstacles entravant le développement du transport terrestre entre les deux pays et l’absence d’une ligne maritime régulière les reliant, proposant dans ce contexte de lever les barrières non douanières qui freinent encore le développement de la coopération bilatérale.

Il a, par ailleurs, appelé à développer un partenariat tripartite entre les entreprises tunisiennes et égyptiennes et leurs homologues africaines et à bâtir des relations économiques solides avec l’Afrique en s’appuyant sur les avantages découlant du statut de membre des deux pays au sein du COMESA et de la ZLECAF.

Revenant sur les derniers développements de la conjoncture mondiale, Majoul a plaidé pour une coopération bilatérale renforcée entre la Tunisie et l’Egypte, recommandant de faire preuve de vigilance accrue à travers la mise sur pied de mécanismes concrets au service des intérêts communs des deux pays.

Volet environnement, le président de l’UTICA a mis l’accent sur nécessité d’échanger les expériences et les expertises dans ce domaine, passant en revue les efforts déployés par les deux pays pour réduire l’empreinte carbone, éviter la taxe carbone bientôt en vigueur et renforcer la transition énergétique et le passage vers l’économie verte.