La cheffe du gouvernement, Sara Zaâfrani Zenzeri, a appelé à instaurer un partenariat économique “modèle” entre la Tunisie et l’Égypte, fondé sur l’équilibre des intérêts et des bénéfices, et permettant la réalisation de grands investissements.

S’exprimant à l’inauguration des travaux du Forum économique tuniso-égyptien, jeudi, au Caire, aux côtés du Premier ministre égyptien Mustapha Madbouli, la cheffe du gouvernement a présenté une série de propositions visant à hisser la coopération bilatérale au niveau escompté.

A ce propos, elle a recommandé d’intensifier les rencontres et les échanges entre investisseurs et structures d’accompagnement des deux pays, afin de favoriser un climat d’affaires reposant sur le partenariat, l’intérêt commun et le bénéfice partagé.

Zenzeri a, en outre, proposé d’identifier les problématiques rencontrées par les investisseurs des deux pays et de les examiner lors de la séance interactive programmée dans le cadre du Forum, en plus de l’organisation régulière de foires conjointes en Tunisie et en Égypte.

La cheffe du gouvernement a, aussi, suggéré d’étudier la possibilité d’ouvrir une ligne maritime directe entre les deux pays, en raison de l’importance du transport maritime dans les échanges commerciaux entre les deux pays.

Elle a souligné que ce Forum économique constitue une occasion importante pour les investisseurs des deux pays pour élargir les perspectives de coopération ainsi que pour mettre en place de nouveaux partenariats fondés sur l’intérêt commun.

La cheffe du gouvernement a déclaré que la Tunisie a choisi d’élargir ses partenariats stratégiques au niveau international, sur la base du respect mutuel, de l’égalité et de l’intérêt partagé, afin de servir les intérêts de son peuple et de répondre à ses attentes, conformément aux choix nationaux, tels que définis par le Président de la République.

Elle a mis en exergue l’attachement de la Tunisie à l’aménagement d’un climat d’investissement attractif, à travers l’octroi d’avantages et d’incitations financières et fiscales importants.

La cheffe du gouvernement a, par ailleurs, mis l’accent sur l’importance de la bonne exploitation des accords commerciaux continentaux, tels que la Zone de libre-échange continentale africaine et le Marché commun de l’Afrique orientale et australe afin de dynamiser les échanges commerciaux, le partenariat et la complémentarité entre les secteurs productifs des deux pays.