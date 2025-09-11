Huit accords de coopération ont été signés, jeudi, en marge des travaux de la 18ᵉ session de la Haute commission mixte tuniso-égyptienne, tenue au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative au Caire.

Il s’agit de :

Un mémorandum d’entente entre les deux gouvernements dans le domaine de la santé et des sciences médicales, signé par le ministre égyptien de la Santé et de la Population, Khaled Abdel Ghaffar, et par le ministre tunisien de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh.

Un programme exécutif de coopération dans le domaine du sport pour 2026-2027, signé par le ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhi, et le ministre tunisien du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid.

Un programme exécutif de coopération dans le domaine de la jeunesse pour 2026-2027, signé par les ministres précités.

Un mémorandum d’entente dans le domaine du développement des exportations, signé par le ministre égyptien de l’Investissement et du Commerce extérieur, Hassan al Khatib, et le ministre tunisien du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid.

Un programme exécutif de coopération dans le domaine des affaires sociales, signé par la ministre égyptienne de la Solidarité sociale, Maya Morsi, et par le ministre tunisien de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh.

Un mémorandum d’entente dans le domaine du développement des petites, moyennes et micro-entreprises, signé par le PDG de l’Autorité égyptienne pour le développement des PME, Bassel Rahmi, et par l’ambassadeur de Tunisie au Caire, Mohamed Ben Youssef.

Un programme exécutif relatif à la protection du consommateur et au contrôle des marchés, signé par le président de l’Autorité égyptienne de protection du consommateur, Ibrahim Sejini, et par l’ambassadeur de Tunisie au Caire, Mohamed Ben Youssef.

Un mémorandum d’entente entre l’Institut d’études diplomatiques du ministère égyptien des Affaires étrangères et l’Académie diplomatique internationale de Tunis, signé par l’ambassadeur égyptien Ihab Fahmy, assistant du ministre des Affaires étrangères pour les affaires arabes, et par l’ambassadeur de Tunisie au Caire, Mohamed Ben Youssef.

La cérémonie s’est conclue par la signature, par la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzeri, et son homologue égyptien, du procès-verbal de la 18ᵉ session de la commission mixte tuniso-égyptienne.