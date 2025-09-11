Le programme de réhabilitation des sites touristiques au gouvernorat de Tozeur a fait l’objet d’une séance de travail tenue, mercredi, au siège du gouvernorat.

Ce programme, financé par le Fonds de Protection des Zones Touristiques, porte notamment sur l’aménagement du site Ong Jemal (112 mille dinars) pour préserver les décors du film Star Wars et des circuits touristiques à Nefta et à Chebika de Tamaghza.

Des travaux d’entretien de la route touristique à Sidi Bou Ali et d’embellissement de la Médina à Tozeur sont, également, prévus dans le cadre de ce programme.