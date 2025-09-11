Le ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Samir Abid a souligné jeudi au Caire, la nécessité d’une coordination et d’une collaboration conjointes entre la Tunisie et l’Egypte, en particulier dans le cadre de l’accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), pour valoriser les potentialités dont regorgent les deux pays.

Lors d’une rencontre tenue, dans la capitale égyptienne au Caire, avec la ministre de la Planification, du Développement économique et de la Coopération Internationale égyptienne, Rania El Mashat, le ministre a affirmé que la Tunisie a entamé la mise en œuvre d’une série de réformes visant à améliorer le climat des affaires d’une part, et à élaborer une stratégie de développement des exportations, notamment vers l’Afrique, d’autre part.

Pour sa part , El Mashat a souligné l’importance de promouvoir la coopération et le partenariat entre les secteurs privés égyptien et tunisien, afin de tirer pleinement parti des atouts dont disposent les deux pays.

Ce partenariat constituerait une base idéale pour s’ouvrir vers d’autres marchés, que ce soit en Afrique, dans le monde arabe ou en Europe, renforçant, ainsi, la présence des entreprises et des produits tunisiens et égyptiens sur ces marchés, a-t-elle ajouté.

Lors de cette entrevue, les deux parties ont abordé la situation des relations économiques et commerciales entre la Tunisie et la République arabe d’Égypte, leurs perspectives ainsi que les principaux domaines de coopération d’intérêt commun.