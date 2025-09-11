Le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET), lance un appel à candidatures au profit des structures d’accompagnement, dans le cadre du programme “Green Forward”, financé par l’Union européenne.

Ce programme permettra aux structures sélectionnées de renforcer leurs compétences en économie verte et circulaire, d’accompagner efficacement les PME dans leur transition écologique, et de développer des partenariats et jouer un rôle clé dans l’écosystème vert.

Lancé en partenariat avec l’organisation internationale “Spark”, Cet appel est ouvert aux Organismes publics (agences, centres techniques, chambres de commerce, collectivités, etc.), aux acteurs privés (incubateurs, accélérateurs, clusters, bureaux d’études, etc.) et aux organisations et associations.

Déployé dans plus de sept pays de la région MENA, dont la Tunisie, le programme « Green Forword » vise à renforcer les capacités des structures d’accompagnement (Bâtiments et Services Opérationnels/ Organismes de Services Économiques), afin de les positionner comme de véritables catalyseurs de la transition écologique vers une économie verte et circulaire.

Huit structures seront sélectionnées pour bénéficier de ce programme de soutien qui prévoit des formations spécialisées, des ateliers de co-création et de networking.

Les structures souhaitant participer à ce programme peuvent postuler en ligne avant le 24 septembre 2025.