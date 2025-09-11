La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a rencontré, mercredi, au siège de l’ambassade de Tunisie, des membres de la communauté tunisienne établie en Egypte.

Citée dans un communiqué, la cheffe du gouvernement a transmis aux membres de la communauté tunisienne, les salutations du président de la République ainsi que sa gratitude pour les efforts qu’ils ne cessent de déployer en vue de porter haut l’image du pays et de contribuer au raffermissement des liens de communication, de confiance et de coopération entre la Tunisie et l’Egypte.

Zenzri a, en outre, saisi l’occasion pour rendre hommage aux membres de la communauté tunisienne à l’étranger qui n’a de cesse de faire montre de patriotisme et d’engagement à défendre les intérêts de la Tunisie dans leurs pays d’accueil.

Tout en rappelant la bonne réputation dont bénéficient les compétences tunisiennes à l’étranger, la cheffe du gouvernement a réaffirmé l’engagement de notre pays à tirer meilleur profit de leur expertise et savoir-faire, promettant de les faire impliquer davantage dans les projets nationaux.

La cheffe du gouvernement a, par ailleurs, souligné que le choix stratégique prôné par la Tunisie est de miser sur la valorisation du capital humain afin relever les défis et de réaliser les aspirations du peuple tunisien.

De leur côté, les membres de la communauté tunisienne ont réaffirmé leur engagement à promouvoir l’image de la Tunisie à l’étranger, promettant de lancer des projets propres à dynamiser l’économie et à créer de nouveaux emplois.

Y ont été présents également les ministres de l’Économie et de la Planification, du Commerce et du Développement des Exportations ainsi que l’ambassadeur de Tunisie en Égypte et nombre de cadres relevant de la présidence du gouvernement.