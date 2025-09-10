Le comité d’organisation de la 36ème édition s Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) a annoncé, mercredi, l’ouverture des inscriptions pour la section “Cinéma du Monde” juqu’au 10 octobre 2025.

Les films doivent être inscrits sur le site du festival en cliquant sur le lien suivant : https://inscription.jcctunisie.org

La section parallèle “Cinéma du Monde” est ouverte aux longs et courts métrages quels que soient leurs origines ou leurs genres (fiction, animation, documentaire).

Il est à rappeler que l’appel à candidatures pour participer à la Compétition officielle des longs métrages est ouvert jusqu’au 15 septembre courant.

Les inscriptions de la compétition officielle des courts métrages ainsi qu’à la section “Ciné Promesse », dédiée aux écoles du cinéma du monde entier, se poursuivront jusqu’au 30 du mois.

La Compétition officielle des JCC est exclusivement ouverte aux films arabes et africains.

La 36ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) se déroulera du 13 au 20 décembre 2025.