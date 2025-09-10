La Fédération Tunisienne du Textile et d’Habillement (FTTH) organise, le 28 Novembre 2025, à Tunis, la 2ème édition du concours «TEX AWARDS» visant à primer les entreprises innovantes dans le secteur.

Parmi les prix attribués figurent ceux de la Transition écologique, de l’Innovation et recherche, du Bien-être et développement humain, ainsi que le Digital Award, destiné à récompenser la transformation numérique réussie d’une entreprise.

Des prix spécifiques viendront, également, saluer l’émergence de jeunes leaders avec le prix “Jeune Dirigeant”, et l’engagement féminin avec le prix “Women Leader”.

L’événement met à l’honneur l’exportation avec le prix “Export Excellence”, l’impact des jeunes entreprises avec le prix Start-up impactante, ainsi que le talent des créateurs tunisiens à travers le prix Jeunes Créateurs. La marque tunisienne sera elle aussi récompensée pour sa qualité et son rayonnement, tout comme le ou la major(e) de promotion universitaire pour l’année universitaire 2024-2025, dont le parcours académique reflète l’engagement, la créativité et le potentiel des nouvelles générations dans le secteur du textile.

Les entreprises souhaitant participer à ce concours sont appelées à soumettre leurs dossiers en ligne, avant le 30 septembre courant.