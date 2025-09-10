Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a fermement condamné l’attaque visant la flotte mondiale de la Résilience. Selon l’organisation, l’agression aurait été préméditée et ciblait directement son plus grand navire, baptisé La Famille. L’objectif présumé : entraver la mission humanitaire et militante de cette flottille.

Solidarité affichée

Dans un communiqué, le FTDES a exprimé sa solidarité totale avec la flotte et ses participants. Il a dénoncé un récit officiel jugé « mensonger », estimant que de nombreuses preuves visuelles et témoignages contredisaient les justifications avancées pour expliquer l’opération.

Responsabilités pointées

Le forum tient l’entité responsable de l’attaque comme pleinement comptable de ses actes. Il suggère que le « régime sioniste » pourrait être impliqué, rappelant ses menaces antérieures et ses antécédents dans des attaques contre des flottilles de solidarité. L’organisation appelle la communauté internationale à réagir de toute urgence afin de mettre un terme à ce qu’elle considère comme des violations répétées des initiatives de paix visant à lever le siège et la famine qui touchent le peuple palestinien.

Appel à un front uni

Le FTDES exige également que les individus et organisations contribuant à la désinformation ou à la normalisation de l’agression soient tenus responsables. Pour le forum, la confrontation à ce type d’attaques dépasse le seul cadre politique : elle relève de la dignité et de la souveraineté nationale. L’organisation appelle ainsi à constituer un front uni face à ces agressions.

Soutien aux mesures tunisiennes

Le communiqué exprime aussi le soutien du forum aux mesures adoptées par l’État tunisien pour protéger son territoire, ses citoyens et les invités présents sur son sol. Le FTDES réaffirme sa volonté de défendre ces actions jugées nécessaires à la préservation de la sécurité nationale.

Un symbole de lutte

En conclusion, l’organisation affirme que ces tentatives de réduire au silence les voix de la liberté et de la solidarité ne feront qu’accroître la détermination des militants. L’attaque, loin de décourager les participants, élargit selon elle le champ de bataille de la flotte de la Résilience, qui devient un symbole de la lutte des peuples libres pour le droit, la justice et la souveraineté.