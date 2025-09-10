Beijing, 10/09/2025 (TAP) – Le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus vivant à Beijing a dépassé pour la première fois les 5 millions en 2024, soit 23,5 % de la population de la capitale, selon un rapport officiel.

Le rapport sur « le développement des services aux personnes âgées à Beijing », publié mercredi lors du Forum Sijiqing sur l’industrie des services aux personnes âgées, recense 5,14 millions de seniors, en hausse de 192.000 par rapport à 2023. Ce taux est supérieur de 1,5 point à la moyenne nationale.

Répartition par âge et districts

Parmi les résidents enregistrés au Hukou (registre des ménages), les plus de 60 ans représentaient 31,1 % de la population, soit 4,47 millions (+159.000 en un an). La tendance au vieillissement s’accentue, avec 687.000 habitants de 80 ans et plus (3,1 % de la population).

Chaoyang, Haidian et Fengtai sont les districts comptant le plus grand nombre de seniors, tandis que Xicheng, Mentougou et Dongcheng affichent les plus fortes proportions, toutes supérieures à 30 %.

Dispositifs d’accompagnement

Pour répondre à cette évolution, la municipalité de Beijing a ouvert en 2024 cent cinq centres de services régionaux destinés aux personnes âgées, touchant 1,55 million de bénéficiaires dont 267.000 « grands seniors » (personnes dépendantes, atteintes de démence ou âgées de 80 ans et plus).

Elle a également installé 9.829 nouveaux lits de soins à domicile, portant leur total à près de 27.000. À la fin de l’année, Beijing comptait 577 institutions spécialisées avec 108.000 lits, accueillant environ 52.000 personnes âgées.