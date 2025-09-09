Le marché boursier a terminé la séance sur une note d’optimisme. Le benchmark a progressé de 0,2 % à 11944,8 points. Les volumes ont été modestes sur la séance, atteignant une enveloppe de 6,1 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse “Tunisie Valeurs”.

Sans faire l’objet de transactions sur la séance, le titre TUNINVEST a chapeauté le palmarès de la Cote. L’action de la société d’investissement s’est envolée de 4,5 % à 9,320 D.

Le titre ICF a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action du producteur du fluorure d’aluminium s’est appréciée de 4,2 % à 101,900 D, en mobilisant des capitaux de 190 mille dinars.

Le titre UBCI a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action de la banque a reculé de –3,7 % à 18,500 D, sans drainer de flux.

Le titre BNA a, également, été mal orienté sur la séance. L’action de la banque publique a régressé de –2,1 % à 9,300 D, dans un maigre volume de 16 mille dinars.

POULINA GROUP HOLDING a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action du plus grand holding en Tunisie s’est bonifiée de 0,9 % à 15,130 D, tout en alimentant le marché avec des échanges de 1,1 MD.