Le renforcement de la coopération et du partenariat entre la Tunisie et l’Egypte constitue une priorité pour les dirigeants des deux pays, a déclaré l’ambassadeur d’Egypte à Tunis Bassem Hassan. ” Des consignes ont été donnés par les présidents Abdelfattah Al Sissi et Kais Saied pour l’impulsion de ces relations dans divers domaines”.

Dans un entretien accordé à l’agence TAP, à l’occasion de la tenue de la 18e session de la Haute Commission mixte tuniso-égyptienne, le diplomate a indiqué que la promotion de la coopération bilatérale est un impératif, notamment à la lumière du contexte international et régional actuel qui pose davantage de défis politiques et économiques et qui nécessite davantage de solidarité et de complémentarité entre les deux pays.

La tenue du 8 au 11 septembre en cours, au Caire, de la Haute Commission mixte qui sera présidée par les chefs du gouvernement des deux pays et la participation de hauts responsables tunisiens et égyptiens est une occasion renouvelée d’impulser la coopération et de doubler le volume des échanges commerciaux, des investissements et autres formes de partenariats.

Et l’ambassadeur égyptien de souligner qu’à l’heure actuelle, les préparatifs sont à pied d’œuvre pour finaliser l’élaboration d’une série d’accords, de mémorandums d’entente et de programmes qui seront signés au cours des travaux de la Haute Commission mixte. Ces accords se rapportent au commerce, la recherche scientifique, la jeunesse et les sports, le développement, les affaires sociales et la formation diplomatique.

Il a mis en avant l’orientation vers la consolidation des partenariats du secteur privé, en plus des efforts visant à raffermir la coopération politique, économique, culturelle et sécuritaire entre les gouvernements des deux pays y compris la coordination autour des questions arabes, africaines et internationales.

Il a noté que de grandes entreprises égyptiennes manifestent un intérêt accru pour accroître leur présence en Tunisie et contribuer à la réalisation d’importants projets d’infrastructure dans des secteurs stratégiques, tout en saluant “les succès de plusieurs entreprises tunisiennes implantées en Egypte.”

Par ailleurs, il a rappelé que la Tunisie et l’Egypte œuvrent à tirer le meilleur parti de leur adhésion à plusieurs accords commerciaux régionaux et internationaux, tels que le Traité COMESA, l’Accord de libre-échange arabe (Grande zone arabe de libre échange) et l’Accord d’Agadir.

La 18ᵉ session de la Haute Commission mixte sera également marquée par l’organisation d’un grand forum économique et d’investissement, avec la participation d’hommes d’affaires et des patronats des deux pays, ce qui, d’après lui, “permettra de renforcer les partenariats du secteur privé et d’ouvrir la voie à des alliances réussies, eu égard à l’expertise et la confiance dont jouissent la Tunisie et l’Égypte dans les régions arabe et africaine.”

Le diplomate s’est félicité du niveau atteint par la coopération et la coordination sécuritaire entre la Tunisie et l’Egypte. Il a rappelé, à cet égard, les deux commissions bilatérales entre les ministères de l’Intérieur et les ministères de la Défense des deux pays, qui se réunissent régulièrement et bénéficient de “contacts constants et de relations privilégiées entre les responsables sécuritaires des deux pays.”

Et de conclure : “La prise de conscience, par les dirigeants des deux pays, des menaces qui visent l’ensemble de la région (…) a imposé le renforcement de la coopération dans le domaine sécuritaire. “La sécurité demeure la pierre angulaire : sans sécurité, il ne peut y avoir ni développement ni stabilité”.